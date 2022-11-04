Kanal D spikeri aşkı ünlü yorumcuda buldu! Hakkındaki iddialar dikkat çekmişti…

Kanal D Spikeri Mutlu Ulusoy, TRT Spor‘da yorumculuk yapan Cem Dizdar‘la aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı, Ulusoy’un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Cem Dizdar’la birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Mutlu Ulusoy, altına “Çok” ve kalp emojileri notunu düştü.

İşte o paylaşım…

MUTLU ULUSOY KİMDİR?

Mutlu Ulusoy, 18 Mart 1987 tarihinde aslen Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Babası Mutlu Ulusoy henüz 7 yaşında iken vefat etmiştir. Habertürk kanalı ile çalışma hayatın adım atmış ardından Beşiktaş web sitesi bünyesinde editörlük yapmıştır.

Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

Günümüze kadar TRT Spor’da Gece Raporu, NTV’de Spor Haberleri, TRT Spor’da Mutlu Sabahlar ve Spor Keyfi son olarak Kanal D ile Günaydın Türkiye programlarını sunmuştur.

2017 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Doktor Müge karakterini canlandırmıştır. Bu dizi ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizi olmuştur. 2019 yılında yılında ise Söz isimli dizinin oyuncu kadrosuna katılmış ve dizide Savcı Derya’nın asistanı Seda karakteri ile oyunculuk kariyerini devam ettirmiştir.

‘EŞİNİ DÖVDÜ’ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bu yıl başında, boşandıkları gün eşiyle son bir akşam yemeği yiyen ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar ile Selin Barlas’ın yemekte başlayan tartışmasının evde arbedeye dönüştüğü iddia edilmişti. Sabah’ın haberine göre Cem Dizdar’ın eski eşini, kafasını yumruklayarak kemik kırığı oluşturacak şekilde darp ettiği ileri sürülmüştü.