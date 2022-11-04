Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kanal D spikeri aşkı ünlü yorumcuda buldu! Hakkındaki iddialar dikkat çekmişti…

Kanal D spikeri aşkı ünlü yorumcuda buldu! Hakkındaki iddialar dikkat çekmişti…
2 views
04 Kasım 2022 - 17:10

Kanal D’nin ünlü ekran yüzü, aradığı aşkı TRT Spor’da buldu. İkili, ilişkilerini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Kanal D Spikeri Mutlu UlusoyTRT Spor‘da yorumculuk yapan Cem Dizdar‘la aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı, Ulusoy’un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Cem Dizdar’la birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Mutlu Ulusoy, altına “Çok” ve kalp emojileri notunu düştü.

İşte o paylaşım…

 

MUTLU ULUSOY KİMDİR?

Mutlu Ulusoy, 18 Mart 1987 tarihinde aslen Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Babası Mutlu Ulusoy henüz 7 yaşında iken vefat etmiştir. Habertürk kanalı ile çalışma hayatın adım atmış ardından Beşiktaş web sitesi bünyesinde editörlük yapmıştır.

Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

Günümüze kadar TRT Spor’da Gece Raporu, NTV’de Spor Haberleri, TRT Spor’da Mutlu Sabahlar ve Spor Keyfi son olarak Kanal D ile Günaydın Türkiye programlarını sunmuştur.

2017 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Doktor Müge karakterini canlandırmıştır. Bu dizi ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizi olmuştur. 2019 yılında yılında ise Söz isimli dizinin oyuncu kadrosuna katılmış ve dizide Savcı Derya’nın asistanı Seda karakteri ile oyunculuk kariyerini devam ettirmiştir.

‘EŞİNİ DÖVDÜ’ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bu yıl başında, boşandıkları gün eşiyle son bir akşam yemeği yiyen ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar ile Selin Barlas’ın yemekte başlayan tartışmasının evde arbedeye dönüştüğü iddia edilmişti. Sabah’ın haberine göre Cem Dizdar’ın eski eşini, kafasını yumruklayarak kemik kırığı oluşturacak şekilde darp ettiği ileri sürülmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği… Erdoğan: Bu işi çözelim, kadınlar anayasa korumasında olsunSon dakika: Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği… Erdoğan: Bu işi çözelim, kadınlar anayasa korumasında olsun
ERG’nin yeni usulsüzlükleri ifşa oldu! Dudak uçuklatan rakamlarERG’nin yeni usulsüzlükleri ifşa oldu! Dudak uçuklatan rakamlar
Son dakika… İzmir’deki deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarılar! ‘Bu işin şakası yok’Son dakika… İzmir’deki deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarılar! ‘Bu işin şakası yok’
Sözlü mülakatta sufle skandalı: Torpil kamera kaydına takıldıSözlü mülakatta sufle skandalı: Torpil kamera kaydına takıldı
Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandıRıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir depreminin ardından kritik uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan en güvensiz yerleri açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal D spikeri aşkı ünlü yorumcuda buldu! Hakkındaki iddialar dikkat çekmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği… Erdoğan: Bu işi çözelim, kadınlar anayasa korumasında olsun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ERG’nin yeni usulsüzlükleri ifşa oldu! Dudak uçuklatan rakamlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İzmir’deki deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarılar! ‘Bu işin şakası yok’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sözlü mülakatta sufle skandalı: Torpil kamera kaydına takıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk iş insanı Dilek Ertek, Haiti’de denize düşüp yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON HAFTANIN EN POPÜLER KADIN OYUNCULARI BELLİ OLDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’de yeni gaz müjdesi bekliyoruzKasım 3, 2022-9:42 am
Satın alma işlemi tamamladı! İşte Musk’ın Twitter’ı aldıktan sonra yaptığı ilk işEkim 28, 2022-10:28 am
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !