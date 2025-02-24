ZELENSKY: UKRAYNA’DA BARIŞ İÇİN GÖREVİMİ BIRAKMAYA HAZIRIM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ikinci yıl dönümüne yaklaşırken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zelensky, Ukrayna’nın barışa ulaşabilmesi için görevini bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

“UKRAYNA NATO’YA ÜYE OLURSA, GÖREVİMİ BIRAKIRIM”

Zelensky, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı sağlanması durumunda, ülkesinde barışın sağlanması için başkanlık görevinden feragat etmeye hazır olduğunu ifade etti. Başkan, bu önerisini NATO üyeliği karşılığında sunduğunu dile getirerek, “Eğer bu Ukrayna’da barışı getirecekse, görevimi bırakmaya hazırım” dedi.

“TRUMP’IN DEDİĞİ KADAR BORCUMUZ YOK”

Zelensky, açıklamasında ayrıca ABD eski Başkanı Donald Trump ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Trump’ı, Ukrayna’nın ortağı olarak görmek istediğini belirten Zelensky, “Gerçekten sadece bir arabulucudan daha fazlası olmasını istiyorum… Bu yeterli değil,” diyerek, Ukrayna’nın çıkarları için daha güçlü bir rol beklediğini ifade etti.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/