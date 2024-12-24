2024’ün En Çok Konuşulan Siyasetçileri Belli Oldu!

MTM Medya Takip Merkezi 2024’ün en çok konuşulan siyasetçilerini araştırdı. 10 bini aşkın yayın

üzerinden derlenen listede; sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ve Ekrem

İmamoğlu 2024’te en çok konuşulan ilk üç siyasetçi oldu.

2024 yılı, Türkiye siyasetinde pek çok önemli gelişmeye sahne oldu. Bu gelişmeler, medyada geniş yer buldu.

Medya Takip Merkezi’nin 1 Ocak 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında; yazılı basın, televizyon ve internet

mecralarında 10 bini aşkın yayın üzerinden yaptığı araştırma en çok konuşulan siyasetçileri ortaya çıkardı.

İşte 2024’te en çok konuşulan siyasetçiler:

Recep Tayyip Erdoğan (RTE): 3 milyon 892 bin 308 içerik ile en çok konuşulan siyasetçi oldu. Cumhurbaşkanı

Erdoğan, hem iç hem de dış politikadaki etkinliği ile yıl boyunca medyanın odağında yer aldı. Özellikle CHP ile

“yumuşama süreci”, ekonomi politikaları, Suriye gibi dış politika hamleleri ve yerel seçimler gibi konular

Erdoğan'ın medyada sıkça yer almasını sağladı.

Özgür Özel: 882 bin 779 içerik ile en çok konuşulan ikinci siyasetçi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel

başkanlık yarışında öne çıkması, parti içi dinamiklere karşı tutumu ve muhalefet politikaları ile dikkat çekti.

Özel, AK Parti ile başlatılan “yumuşama süreci” ile de medyada geniş yer buldu.

Ekrem İmamoğlu: 672 bin 98 içerik ile üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

İmamoğlu, hem yerel yönetim çalışmaları ve sosyal projeleri hem de hakkında süren davanın gölgesinde

konuşulan siyasi geleceği ile ilgili spekülasyonlarla gündeme geldi. İmamoğlu'nun, İstanbul'da gerçekleştirdiği

çeşitli altyapı projeleri ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da medyanın ilgisindeydi.

Devlet Bahçeli: 410 bin 923 içerik ile dördüncü sırada yer aldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümetteki rolü

ve parti politikaları ile medyanın ilgisini çekti. Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur göndermeli klipleri, yüzüklü ve dosyalı

postları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Grubu’nda konuşturulmasına yönelik çağrıları ve

hükümetin kritik kararlarında oynadığı rol, yıl boyunca medyada sıkça tartışıldı.

Mansur Yavaş: 313 bin 628 yayın ile listenin beşinci sırasında yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Yavaş, özellikle başkentteki projeleri ve yönetim tarzı ile öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı yarışındaki adaylık

anketleriyle sık sık gündeme gelen Yavaş'ın, Ankara'da hayata geçirdiği altyapı projeleri ve sosyal politikaları

medyada geniş yer buldu.

Kemal Kılıçdaroğlu: 197 bin 589 içerikle altıncı sırada yer aldı. Genel başkanlıktan ayrılmasına rağmen,

Ankara’da açtığı ofis ile siyasete ara vermeden devam etti. CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dönem

dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı direkt muhatap alarak sosyal medya veya basın aracılığıyla yaptığı çıkışlarla

medyada çokça konuşuldu.

Müsavat Dervişoğlu: 158 bin 517 içerik ile en çok konuşulan yedinci siyasetçi oldu. 31 Mart Yerel

Seçimleri’nden sonraki kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı kazanan Dervişoğlu, grup toplantısında Devlet

Bahçeli’ye attığı ip ile akıllara kazındı. İç ve dış politikalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanına ve Bahçeli’ye yönelik

sert söylemleriyle basında geniş yer buldu.

Meral Akşener: 138 bin 735 içerik ile en çok konuşulan sekizinci siyasetçi oldu. İYİ Parti’nin 31 Mart Yerel

Seçimleri’nin sonrasında gerçekleştirilen kurultayında genel başkanlığı devretti. Akşener'in, genel başkanlığı

bırakmasının ardından medyada, siyasette nasıl bir rol üstleneceği konusunda yoğun bir spekülasyon yapıldı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşme sonrası başlayan kulis iddialarıyla da

basında geniş yer aldı.

Ali Babacan: 118 bin 864 içerikle dokuzuncu sırada yer aldı. Altılı Masa’nın dağılması sonrası dönemde de

eleştirilerine hız kesmeden devam eden Babacan'ın ekonomik reform önerileri yıl boyunca medyanın ilgi

odağına yerleşti.

Fatih Erbakan: 73 bin 732 yansıma ile en çok konuşulan onuncu siyasetçi oldu. Özellikle Filistin odaklı

söylemleriyle öne çıkan Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi oylarında beklenenden

yüksek bir oran yakalaması ile de medyada yer buldu.

2024’ün en çok konuşulan siyasetçileri listesinde öne çıkan diğer isimler:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Göç ve mültecilerle ilgili söylemleri ve partisinin oyunu arttırması

nedeniyle medyada yoğun ilgi gördü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk: Kayyum uygulamaları ve Devlet Bahçeli’nin onun

hakkındaki söylemleri nedeniyle çok konuşuldu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Balıkesir

Büyükşehir Belediye Başkan aday olması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı pankart polemiği, sağlık

alanında yaptığı açıklamalar, çeşitli muhalif söylemleri ve verdiği soru önergeleriyle gündeme geldi. Özellikle

Yenidoğan çetesi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve Sağlık Bakanı'na yönelik eleştirileri medyada geniş yer aldı.

2024 yılı, Türk siyasetinde hareketli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde medyanın ilgisini çeken

siyasetçiler hem yaptıkları açıklamalar hem de politikaları ile gündemi belirledi.