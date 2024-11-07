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Esenyurt Belediyesi önü karıştı! CHP’lilerle güvenlik görevlileri arasında arbede…

Esenyurt Belediyesi önü karıştı! CHP’lilerle güvenlik görevlileri arasında arbede…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 17:23
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP’li 28 meclis üyesinin belediyeye girişi bu sabah da engellendi. Meclis üyeleri içeri alınmayınca arbede yaşandı.

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