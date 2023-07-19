İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Türkiye dün geceden beri, CHP’de değişim hareketi başlatan isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sızdırılan değişim videosunu konuşuyor.

İmamoğlu; Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Gökhan Günaydın ile zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı Youtube üzerinden “Değişim Gerçeği” adlı hesaptan “İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ İHANET!” başlığıyla yayınlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 125 yeni otobüsün sözleşme imza törenine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sızdırılan değişim toplantısıyla ilgili de konuştu.

“SIZDIRMA İÇERİDEN Mİ DIŞARIDAN MI BAKACAĞIZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu internette yayınlanan zoom toplantısına dair iddialara yönelik yaptığı açıklamada, “Partimizin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileri, üyeleri ile, eski – yeni milletvekilleri ile, ilçe, il başkanları ile konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri belki 200’ye yakın toplantımız olmuştur. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli saklı tarafı yok. Sızdırma içeriden mi dışarıdan mı araştırıp bakacağız” dedi.

“KATILIMCI KİM?”

Videoda “katılımcı” ismiyle yer alan ve videosu kapalı olan kişi ise dikkat çekiyor. Videonun başında yeni katılımların gerçekleştiği esnada Selin Sayek Böke’nin toplantıya katılıp katılmayacağı konuşuluyor. İmamoğlu ise, toplantıya katılan ve “katılımcı” ismiyle yer alan ve kamerası kapalı olan kişi için “Şu katılımcı olabilir mi acaba düşünüyorum. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir ama henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Bildiğim kadarıyla İPA’da bir toplantıdalar, belki oradan katıldıkları için “katılımcı” olarak ayarlanıyordur şu anda” ifadelerini kullanıyor.

Ancak videonun sonuna baktığımızda ise “katılımcı” isimli gizemli kişinin halen yayında olduğu ve hiç kimsenin bu durumu sorgulamadığı görülüyor.