40’ın Yeni Sunucusu Belli Oldu

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40’ı Cansu Canan Özgen sunacak

Yapımcılığını BBO Yapım / Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun

Uçar’ın üstlendiği ekranların gündem yaratan programı ‘40’ ın yeni

sunucusu sunucu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen oldu. Jülide

Ateş, oğlunun eğitimi nedeniyle Amerika’da yaşama kararı almış ve sezon sonunda 40’a veda etmişti.

Cansu Canan Özgen kimdir?

1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Bayrampasa Anadolu

Lisesi’nde, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek

lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. New

York Üniversitesi Amerikan Dili, Edebiyatı ve Kültürü eğitimi aldı.

Öğrenciyken başladığı iş hayatına Beşiktaş Tv, Habertürk TV, ATV ve

TV8’de devam etti. Spor spikerliği, ana haber spikerliği, kuşak

programları ve tartışma programları sunuculuğu gibi birçok alanda

görev yaptı. Fenomen haline gelen Öteki Gündem programının dört sezon

boyunca sunuculuğunu üstlendi; 300 bölüm boyunca Türkiye’nin en önemli

akademisyenleri ve entellektüelleriyle sohbetler gerçekleştirdi. Halen

konferanslar, programlar, sunumlar ve yazılarıyla çalışma hayatını

sürdürmektedir. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk romanı dalgakıranı

yayınlayan Cansu Canan Özgen’in yayınlanmış 5 röportaj kitabı da

bulunuyor.