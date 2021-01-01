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40’ın Yeni Sunucusu Belli Oldu

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40’ın Yeni Sunucusu Belli Oldu
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12 Ağustos 2021 - 14:02
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40’ı Cansu Canan Özgen sunacak

Yapımcılığını BBO Yapım / Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun
Uçar’ın üstlendiği ekranların gündem yaratan programı ‘40’ ın yeni
sunucusu sunucu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen oldu. Jülide
Ateş, oğlunun eğitimi nedeniyle Amerika’da yaşama kararı almış ve sezon sonunda 40’a veda etmişti.

Cansu Canan Özgen kimdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Bayrampasa Anadolu
Lisesi’nde, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek
lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. New
York Üniversitesi Amerikan Dili, Edebiyatı ve Kültürü eğitimi aldı.
Öğrenciyken başladığı iş hayatına Beşiktaş Tv, Habertürk TV, ATV ve
TV8’de devam etti. Spor spikerliği, ana haber spikerliği, kuşak
programları ve tartışma programları sunuculuğu gibi birçok alanda
görev yaptı. Fenomen haline gelen Öteki Gündem programının dört sezon
boyunca sunuculuğunu üstlendi; 300 bölüm boyunca Türkiye’nin en önemli
akademisyenleri ve entellektüelleriyle sohbetler gerçekleştirdi. Halen
konferanslar, programlar, sunumlar ve yazılarıyla çalışma hayatını
sürdürmektedir. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk romanı dalgakıranı
yayınlayan Cansu Canan Özgen’in yayınlanmış 5 röportaj kitabı da
bulunuyor.

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