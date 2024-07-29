Sancaktepe’de yasa dışı silah ticareti!

İstanbul Sancaktepe’de silah ticareti yapılan eve düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe’nin Akpınar Mahallesi’nde yasa dışı silah ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında A.Ç.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1 otomatik tabanca, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 150 fişek, 3 pompalı kartuş gibi silah ve mühimmatlar bulundu.

A.Ç.B.’nin toplam 8 farklı suçtan aranma kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.