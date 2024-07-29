Gaziantep’te boya fabrikasında yangın

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen yangında, çevredeki iki iş yeri ve iki otomobil zarar gördü.

Körkün Sanayi Sitesi’ndeki bir boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan duman, çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler fabrikanın dışına boya ve tiner varillerini taşımaya çalıştı. Bu esnada, fabrikanın dışına sıçrayan alevli boya, çevredeki iki iş yeri ve iki otomobile zarar verdi. Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

‘ALEVLİ BOYA SIVI ŞEKLİNDE AKTI’

Yangında aracının zarar gördüğünü belirten Nurettin Bulduk, alevlerin sıvı halde aktığını ve park halindeki aracına hasar verdiğini söyledi. Panikle makineleri durdurduklarını belirten Bulduk, “Bir anda yangını fark ettik ve makineleri kapatmamız istendi. Alevler ve boyalar beraber akıyordu. Yangın sırasında yakınlardaki iki iş yeri de hasar gördü. Benim aracım da ciddi şekilde zarar gördü” şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.