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Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ilgili son noktayı koydu! ‘Belediye başkanlarımız…’

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ilgili son noktayı koydu! ‘Belediye başkanlarımız…’
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13 Mayıs 2022 - 10:28
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’un Karadeniz turunun cumhurbaşkanı adaylığına hazırlık olarak yorumlanmasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’un Karadeniz turunun cumhurbaşkanı adaylığına hazırlık olarak yorumlanmasıyla ilgili görüşlerini Halk TV yazarı Fikret Bila’ya açıkladı.

“Ekrem Bey’in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım” diyen CHP lideri, “Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN İŞLERİNE KİLİTLENMELERİ GEREKİYOR”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunda ise görüşünü koruyan CHP lideri, şunları kaydetti:

“Biz 6’lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.”

“ERDOĞAN ‘BEN ADAYIM’ DEMEDİ”

Kılıçdaroğlu, muhalefetin adayının ne zaman belli olacağı yönündeki soruya ise, “Henüz zaman var. Bu soru bize soruluyor ama henüz Cumhur İttifakı’nın adayı da belli değil. Erdoğan ‘ben adayım’ demedi” yanıtını verdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın, siyasi ahlak yasası, seçim güvenliği, ekonomi, Merkez Bankası, stratejik planlama konularında ortak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Bu çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna, iktidar değişikliğinde uygulanacak programında açıklanacağını söyledi.

SIĞINMACILAR KONUSU: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ESAD’LA VE BM İLE TEMASA GEÇECEĞİZ

CHP Lideri, sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini tekrarlarken, bunun nasıl bir planlama ile yapılacağını da açıkladı. Şunları söyledi:

“İktidara geldiğimizde Esad’la ve BM ile temasa geçeceğiz. Şam’a hemen büyükelçimizi atayacağız. Sığınmacıların geldikleri yerlere dönebilmeleri için can ve mal güvenliğini hem Şam yönetiminden hem de BM’den isteyeceğiz. Ayrıca bu bölgelerde savaşta tahrip olan yol, okul, köprü, konut gibi altyapı yatırımlarının yapılmasını sağlayacağız. Çoğunluğu Gaziantep’li olan iş adamlarımızın bu ülkedeki zarar gören fabrikalarını yeniden açarak iş ve istihdam sağlayacağız. Bu çalışmayı yürütürken de asla ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapmayacağız.”

“GÖNDERMEYECEĞİM DERKEN AVRUPA’YA, ‘BEN SIĞINMACILARI TUTUYORUM. BANA DESTEK OLUN, PARA GÖNDERİN’ MESAJI YOLLUYOR”

CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sığınmacılar konusunda, önce “göndereceğiz” sonra “göndermeyeceğiz” demesini de şöyle değerlendirdi:

“Erdoğan, Türkiye’yi yönetme kapasitesini kaybetti. Sorun çözen değil sorunların altında ezile biri. Esen rüzgâra göre değişen biri. ‘Göndereceğim’ dediğinde alkış alıyorsa öyle diyor. ‘Göndermeyeceğim’ dediğinde alkış alacak bir ortamdaysa böyle diyor. Akılcılıktan çok uzak. Tamamen ‘duygusal’ konuşuyor. ‘Göndermeyeceğim’ derken Avrupa’ya, ‘Ben sığınmacıları tutuyorum. Bana destek olun, para gönderin’ mesajı yolluyor.”

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