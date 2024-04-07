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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin!

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Nisan 2024 - 16:24

Çocuğu Ahmet Tatlı ile arasındaki problemleri mahkeme yoluyla çözen İbrahim Tatlıses, hayatındaki olaylar bitmiyor. Torununa açtığı davada haklı çıkan ünlü şarkıcı, konuk olduğu programda oğlundan dert yandı.

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 1

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, olaylı hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 2

ARALARI BİR TÜRLÜ DÜZELMİYOR

Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirtip, vasi tayin edilmesi için dava açmıştı

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 3

Tatlıses ise oğluna sert tepki göstermişti. Davayla birlikte baba oğul arasında ipler tamamen kopmuştu.

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 4

DAİRESİ ALTI YILDIR TORUNUNDA

Usta sanatçı, oğlunun bu hamlesine karşı hamleyle karşılık vermişti. İbo, Ahmet Tatlı’nın oğlu Mert’in, Sarıyer’deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses’i haklı buldu.

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 5

TORUN 370 BİN 346 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Mert Tatlı’nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetti.

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 6

“EVİM VARKEN EVİMİ KIZIMA VEREMİYORUM”

Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber’e konuştu. Öfkesi devam eden 72 yaşındaki sanatçı, “Evim varken evimi kızıma veremiyorum.

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 7

Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.” ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 8
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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 9
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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin! - Sayfa 10
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İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin!
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