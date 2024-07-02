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Şampiyonlar Ligi sonuçlarını bilmişti!

Şampiyonlar Ligi sonuçlarını bilmişti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Temmuz 2024 - 14:12
Dünya genelinde Şampiyonlar Ligi’ndeki doğru tahminleriyle dikkat çeken sevimli köpek, bu kez Euro 2024’te Türkiye-Avusturya maçının sonucunu tahmin etti. Köpeğin bu tahmini, sosyal medyada büyük ilgi topladı. İşte Şampiyonlar Ligi sonuçlarını doğru tahmin eden köpeğin, Türkiye-Avusturya maçıyla ilgili cevabı…

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