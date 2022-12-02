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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…

Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…
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02 Aralık 2022 - 15:41
GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Beren Saat’ten aldı. Kariyerinde otuzunca yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu’ya “Yılın İkonu Ödülü”nü veren Saat, duygusal konuşmasıyla eşini ağlattı.

Beren Saat'in sözleri Kenan Doğulu'yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…
 

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece verildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede renkli ve duygusal anlar yaşandı. Bu anlardan birine ise 7 yıl önce nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu imza attı. Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu ‘Yılın İkonu Ödülü’nün sahibi oldu.

Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat’ten aldı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.

“ÇOCUKKEN DERGİLERDEN ÇIKAN O GÜNEŞ KOLYEYİ…”

Beren Saat konuşmasında “Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan’ın ruhu ile ilgili bir şey… Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum” dedi.

KENAN DOĞULU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kenan Doğulu eşinin bu sözleri karşısına gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan Doğulu, Saat’a “Seni seviyorum” diyerek karşılık verdi.

Ünlü çiftin o anları, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında yaşanılanlara binlerce yorum geldi.

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