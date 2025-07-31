  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. SAHRA IŞIK BEBEĞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU

SAHRA IŞIK BEBEĞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, anneliğe adım atmanın mutluluğunu yaşarken, dünyaya gelen oğlu Pamir için özel bir mevlit organizasyonu düzenledi. 12 Haziran’da doğan bebeği için okunan duaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Işık, duygusal anlara imza attı.

Mevlit Paylaşımıyla Anlamlı Mesaj

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, Instagram’da yaptığı paylaşımda bebeğine duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı dile getirdi. Takipçileri, mevlit karesine “Allah bağışlasın”, “Maşallah Pamir’e” gibi mesajlarla destek verdi.

Doğum Sonrası Hayat: Hareket, Su ve Pozitiflik

Doğum sonrası 13 kilo verdiğini açıklayan Işık, lohusalık döneminde kendine özgü yöntemlerle formda kaldığını şu cümlelerle anlattı:

“Lohusayım diye sürekli yatmıyorum. Hep hareket halindeyim. Günde 4 litre su içiyorum. Yemek konusunda seçici değilim. Zayıflamak zorundayım diye kendimi şartlamıyorum.”

Ayrıca, hamilelik sürecindeki beslenme rutinini anlatan Işık, stresin anneliğin bir parçası olduğunu ancak olumlu düşünceyle bu süreci sağlıklı geçirdiğini ifade etti.

SAHRA IŞIK BEBEĞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp