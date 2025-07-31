SAHRA IŞIK BEBEĞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, anneliğe adım atmanın mutluluğunu yaşarken, dünyaya gelen oğlu Pamir için özel bir mevlit organizasyonu düzenledi. 12 Haziran’da doğan bebeği için okunan duaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Işık, duygusal anlara imza attı.

Mevlit Paylaşımıyla Anlamlı Mesaj

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, Instagram’da yaptığı paylaşımda bebeğine duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı dile getirdi. Takipçileri, mevlit karesine “Allah bağışlasın”, “Maşallah Pamir’e” gibi mesajlarla destek verdi.

Doğum Sonrası Hayat: Hareket, Su ve Pozitiflik

Doğum sonrası 13 kilo verdiğini açıklayan Işık, lohusalık döneminde kendine özgü yöntemlerle formda kaldığını şu cümlelerle anlattı:

“Lohusayım diye sürekli yatmıyorum. Hep hareket halindeyim. Günde 4 litre su içiyorum. Yemek konusunda seçici değilim. Zayıflamak zorundayım diye kendimi şartlamıyorum.”

Ayrıca, hamilelik sürecindeki beslenme rutinini anlatan Işık, stresin anneliğin bir parçası olduğunu ancak olumlu düşünceyle bu süreci sağlıklı geçirdiğini ifade etti.