Şarkıcı Hadise, Milano’da iddialı pozlar vermeye doymadı!

Modayı daha yakından takip etmek için Milano’ya giden Hadise’den beğeni toplayan pozlar gelmeye devam ediyor.

Sahne şovları, kıyafetleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminin eksik olmayan isimlerinden Hadise Açıkgöz, Milano Moda Haftası’ndaki tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MİLANO KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Milano’ya gittiği gündem beri pozlarıyla konululan ünlü şarkıcı, iddialı karelerine yenilerini ekledi.

MODAYA YAKIN TAKİP

Hadise, ünlü tasarımcı ve markaların kıyafetlerinin sergilendiği Milano Moda Haftası’na kendi çapında adeta damga vurdu.

Ünlü markaların defilelerini izlemeye giden Hadise, yaptığı iddialı kombinleriyle çok konuşuldu.

14 MİLYON TAKİPÇİ VAR

Son katıldığı defilede transparan bir üst tercih eden Hadise’nin paylaşımı gündem oldu. Insagram hesabında 14 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımına sevenlerinden 203 binden fazla beğeni aldı.