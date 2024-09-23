Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Şarkıcı Hadise, Milano’da iddialı pozlar vermeye doymadı!

Şarkıcı Hadise, Milano’da iddialı pozlar vermeye doymadı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
23 Eylül 2024 - 15:24

Modayı daha yakından takip etmek için Milano’ya giden Hadise’den beğeni toplayan pozlar gelmeye devam ediyor.

Sahne şovları, kıyafetleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminin eksik olmayan isimlerinden Hadise Açıkgöz, Milano Moda Haftası’ndaki tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MİLANO KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Milano’ya gittiği gündem beri pozlarıyla konululan ünlü şarkıcı, iddialı karelerine yenilerini ekledi.

MODAYA YAKIN TAKİP

Hadise, ünlü tasarımcı ve markaların kıyafetlerinin sergilendiği Milano Moda Haftası’na kendi çapında adeta damga vurdu.

Ünlü markaların defilelerini izlemeye giden Hadise, yaptığı iddialı kombinleriyle çok konuşuldu.

14 MİLYON TAKİPÇİ VAR

Son katıldığı defilede transparan bir üst tercih eden Hadise’nin paylaşımı gündem oldu. Insagram hesabında 14 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımına sevenlerinden 203 binden fazla beğeni aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyet belli olduVolkan ve Zeynep Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyet belli oldu
Metin Arolat’ın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu!Metin Arolat’ın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu!
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin cenazesi hakkında açıklamada bulunduAhu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin cenazesi hakkında açıklamada bulundu
TV8’deki programı yayından kaldırılan Demet Akalın Acun Ilıcalı’ya laf soktu!!!!TV8’deki programı yayından kaldırılan Demet Akalın Acun Ilıcalı’ya laf soktu!!!!
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evlendiPınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Arolat’a zor veda: Gözyaşlarını tutamadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Hadise, Milano’da iddialı pozlar vermeye doymadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yönetmenden acı haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyet belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşar Esad Suriye’de bir kez daha genel af ilan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD’dan 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu sağanak uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye, Schengen krizinde Avrupa’nın tek umudu
SON DAKİKA HABERLERİ
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildiEylül 23, 2024-3:38 pm
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!Eylül 23, 2024-3:32 pm
Bahar Candan’la birlikte 6 kişiye tahliye kararıEylül 21, 2024-1:20 pm
İstanbul için peş peşe uyarı… AKOM saat verdiEylül 20, 2024-12:24 pm
Merkez Bankası faizi sabit tuttuEylül 19, 2024-5:07 pm
3 hakim ve 1 savcının başını yakan tahliye kararıEylül 19, 2024-5:04 pm
Merkez Bankası’na kağıt ve mürekkep yetişmiyor. ‘Bu hayra alamet değildir’ diye duyurduEylül 19, 2024-5:03 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !