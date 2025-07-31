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GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ’TAN AİLE POZU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncular Gupse Özay ve Barış Arduç, son paylaştıkları aile fotoğrafı ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çeşme’deki yazlıklarında keyifli vakit geçiren çiftin, kızları Jan Asya ile birlikte verdiği poz, takipçileri tarafından “ne güzel bir aile tablosu” olarak yorumlandı.

Mutlu Evlilik, Sevgi Dolu Paylaşım

‘Deliha’ film setinde tanışarak 2020 yılında evlenen Özay ve Arduç, magazin dünyasında örnek çift olarak gösteriliyor. 2022 yılında doğan kızları Jan Asya, çiftin sevgi dolu hayatına neşe katıyor.

Geçtiğimiz günlerde plajda görüntülenen çift, sosyal medya üzerinden verdikleri yeni pozla tekrar gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un Instagram hesabında paylaştığı kare, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Takipçilerden Yoğun İlgi

Barış Arduç’un eşi ve kızıyla birlikte paylaştığı gönderi, ayrılık haberlerine de yanıt niteliği taşıdı. Gupse Özay ile ilgili çıkan asılsız haberleri adeta yalanlayan kareye, “Maşallah”, “Aile olmak böyle bir şey” ve “Gerçek aşk!” gibi binlerce yorum geldi.

Duygusal Detay: Elvis Şarkısı

Paylaşıma eşlik eden Elvis Presley’in “Can’t Help Falling in Love with You” şarkısı ise takipçilere duygusal anlar yaşattı.

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ’TAN AİLE POZU
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