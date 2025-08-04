HADİSE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI!

Sahne performansları ve cesur tarzıyla sık sık konuşulan Hadise, bu kez duygusal bir açıklamayla gündeme geldi. Yoğun tempoya dayanamayan ünlü şarkıcı, hüngür hüngür ağladı.

“BİZ ROBOT DEĞİLİZ” MESAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hadise, “Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen.” diyerek sanatçıların yaşadığı duygusal yükü gözler önüne serdi. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Hadise’nin gözyaşları sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Hayranları, “Hadise yalnız değil” ve “Sanatçılar da insandır” gibi yorumlarla destek verdi.