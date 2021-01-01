Etiler’de kızı Hira Kurt ile birlikte baş başa yemek yerken objektiflere takılan popçu Demet Akalın, giydiği kıyafeti ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kucağından köpeğini bir an olsun indirmeyen Akalın, “Pazartesi okullar başlıyor malum. Kızımla beraber bir yemeğe çıkmak istedim” dedi.

Ünlü şarkıcı, Manavgat’ta çıkan yangında evi yanan bir vatandaşa ev yaptırması üzerine sosyal medyada çıkan “reklam yapıyor” eleştirilerine ise şöyle yanıt verdi:

“Herkes istediği kadar konuşabilir. Onlar konuştukça yenisi eklenecek yaptıklarıma. Manavgat’ta bir ev daha yaptıracağım. Onlar yolunda, ben yolumda devam edeceğim.”