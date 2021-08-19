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Efsane Geri Dönüyor

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Efsane Geri Dönüyor
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19 Ağustos 2021 - 10:53
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Exxen’de yayınlanacağı açıklanan efsane dizi Leyla ile Mecnun’un yayın tarihi belli oldu.

Türkiye’de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1’de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki ‘Leyla ile Mecnun’, 8 yıl sonra geri dönüyor.

Leyla ile Mecnun'un yeni sezon tarihi belli oldu! - Sayfa 2

Exxen’de ekranlara gelecek olan Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla 3 Eylül’de hayranlarıyla buluşacak

Leyla ile Mecnun'un yeni sezon tarihi belli oldu! - Sayfa 3

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant’ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.

Leyla ile Mecnun'un yeni sezon tarihi belli oldu! - Sayfa 4

Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor.

Leyla ile Mecnun'un yeni sezon tarihi belli oldu! - Sayfa 5
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