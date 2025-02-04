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Safiye Soyman: “Faik’i Ben Yarattım!”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, katıldığı bir YouTube programında hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır birlikte olduğu Öztürk’ü kendisinin ünlü yaptığını söyleyen Soyman, “Onu kim meşhur etti? Ben! Asıl ben olmazsam o biter. O bir restorancıydı, ben varsam Faik var.” sözleriyle gündem oldu.

‘Faik’siz Olmaz Ama Ben Olmazsam O da Olmaz’

Safiye Soyman, Faik Öztürk ile ilişkisi hakkında içten açıklamalarda bulunarak, onun hayatındaki rolünün büyük olduğunu dile getirdi. Eğlenceli ve samimi tavırlarıyla bilinen Soyman, Faik Öztürk’ün şöhret basamaklarını kendi desteğiyle tırmandığını belirtti.

Soyman, “Faik’in bugünkü konumuna gelmesinde en büyük katkı benden geldi. O bir işletmeciydi ama medya dünyasında ben olmasaydım onu kim tanırdı? Benimle birlikte anıldı, ben olmasam biter.” ifadelerini kullandı.

Evlilik Fobisi Dikkat Çekti

Soyman, ayrıca küçük yaşta evlendiği için imza atmaya karşı bir korkusu olduğunu ve bu yüzden resmi nikah kıymadıklarını söyledi. “Eğer evlenseydik, çoktan ayrılmış olurduk.” diyen sanatçı, mutlu bir birlikteliğin sırrının bazen resmi bağlardan uzak durmak olduğunu belirtti.

Faik Öztürk ve Safiye Soyman çifti, yıllardır magazin gündeminin en sevilen ikililerinden biri olarak öne çıkıyor. Eğlenceli ve uyumlu halleriyle halkın sevgisini kazanan ikili, bu tür açıklamalarıyla sık sık adlarından söz ettiriyor.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk Gündemden Düşmüyor

Soyman’ın bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları ikilinin eğlenceli ilişkisini ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Uzun yıllardır birlikte olan çift, hem sahne performanslarıyla hem de özel hayatlarıyla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/

Safiye Soyman: “Faik’i Ben Yarattım!”
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