Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile ‘erkekken…’ deyip ilişkisini anlattı!

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile ‘erkekken…’ deyip ilişkisini anlattı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
03 Temmuz 2024 - 15:56
“Taş Bebek” lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar, 1974 yılında İzmir’de Bülent Ersoy ile öpüştükleri fotoğrafı yayınlayıp Ersoy ile ilişkisini anlattı. Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden ki önceki hallerini anlatan Yazar ‘Keşke hep öyle kalaydı…’ diye konuştu.
Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile 'erkekken...' deyip ilişkisini anlattı! 'Nasıl yapışmışız... - Sayfa 1

Türk Sanat Müziği‘nin Taş Bebek lakaplı sanatçısı Gönül YazarBülent Ersoy ile öpüştükleri fotoğrafı yayınlayıp aralarındaki ilişki hakkında konuştu. Olcay Ünal Sert’e röportaj veren Yazar açıklamalarıyla şaşırttı.

16

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile 'erkekken...' deyip ilişkisini anlattı! 'Nasıl yapışmışız... - Sayfa 2

ÖPÜŞME İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Olcay Ünal Sert, “Bülent Ersoy ile öpüşme fotoğrafınızı gördüm…” diye söze giriyorum diyerek o kareyi sordu ve Yazar ise “Amma yapışmış ama dimi… Bende yapışmışım.” diyerek yanıt verdi.

26

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile 'erkekken...' deyip ilişkisini anlattı! 'Nasıl yapışmışız... - Sayfa 3

O günleri Gönül Yazar şöyle anlattı: “Manolya da ikimiz el ele çıkıyorduk o zamanlar… Onu tanımıyorlardı o zaman, sadece Bebek Maksim de çıkmış, Behiye Aksoy onu istememiş o zamanlar. İstemeyince de Fahri Bey (Fahrettin Aslan) kızmış, Bülent’i (Ersoy) assolist yapmış, ondan sonra da Taşlık da 20 gün söyletmiş. O zamanlar İstanbul da onu bir avuç insan tanıyordu. Kalktık Fuara gittik. İzmir Fuarı’na Türkiye’nin her yerinden geliniyor. Kimse tanımıyor ki… Benle ‘elele çıkacak’ dedi, ben de Fahri Bey’e ‘Ben çıkmam’ dedim. ‘Gönül pili bitti de, koltuk değneği mi arıyor kendine derler Ağabey ben çıkmam’ dedim. Onu İzmir tanımıyor ki, tanınsın el ele de çıkarım, her istediğini yaparım, ama şimdi çıkmam’ dedim. Fahri Bey ‘Peki aldığın yevmiyenin 2 mislini versem çıkar mısın?’ dedi. ‘Anasını bile satarım’ dedim, aynen böyle!. Yevmiyenin ilkini kendim için harcıyordum, verdikleri 2. yavmiye ile İzmir Kordon’da ev aldım.” dedi.

36

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile 'erkekken...' deyip ilişkisini anlattı! 'Nasıl yapışmışız... - Sayfa 4

“Bülent Ersoy ile öpüşmek uğur getirdi mi?’ sorusuna Gönül Yazar, “Dur düşüneyim iyice” diye yanıt verdikten sonra “Yok!… Kimse karşıma çıkmadı… Sonra ben Kübana’ya gitmeye başladım, ikinci işe gidiyorum diye Fahri Bey yevmiyenin birini kesti…. Neyse ki Kordon’dan ev aldım… Fahri Bey ile uğraşılır mı? Geçenlerde Sacit Aslan, Enver Aysever’e konuştu… ‘Bir Masalda 2 kral olmaz’ diye bir kitap yazdı… Okumanı tavsiye ederim. Fahrettin Aslan, Türker İnanoğlu, Erol Simavi üçlüsü, bunların ne haltlar karıştırdığını al oku…” dedi.

46

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile 'erkekken...' deyip ilişkisini anlattı! 'Nasıl yapışmışız... - Sayfa 5

‘VANTUZ BALIĞI GİBİ’

Gönül Yazar, İzmir de Akasya Bahçesi ve Kordon günlerini şöyle anlattı: “Bülent içinden gelen her şeyi yapamadıysa da yine yaşamış… Nasıl yapışmışız, vantuz balığı gibi… Yakışıklı çocuktu, aynı odada soyunuyorduk, fermuarımı o kapatıyordu… Çok yakışıklı çocuktu… O bana yapışmış ama bende ona yapışmışım… Keşke hep öyle kalaydı… Bize halt etmek düşer de, o öyle istemiş, biz karışamayız ona…”

56

Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile 'erkekken...' deyip ilişkisini anlattı! 'Nasıl yapışmışız... - Sayfa 6

“AJDA SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE BEN ÖPÜŞÜYORDUM ZEKİ’YLE”

Gazeteci Olcay Ünal Sert’in “Geçmişte Ajda Pekkan ile Zeki Müren de şans getirsin diye öpüşüyormuşlar, uğur öpücüğüymüş o” diye hatırlatması üzerine Gönül Yazar, “Ajda daha hiç sahneye çıkmadan önce ben öpüşüyordum Zeki’yle ( Müren). Ben sabahlara kadar yanındaydım, Kervansaray’ın orada bir striptiz kulübü vardı oraya götürürdü beni, sonra Club 12’ye götürürdü. Oralar bitince beni Beyoğlu’nda pavyonlara, barlara götürmeye başladı… Zeki Bey beni yanından hiç ayırmıyordu.” diye yanıt verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a haciz şokuFerdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a haciz şoku
Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybettiCelal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti
EURO 2024 | Ronaldo hüngür hüngür ağladıEURO 2024 | Ronaldo hüngür hüngür ağladı
Meme kanserine yakalanmıştı…Meme kanserine yakalanmıştı…
Hem saati hem de beyaz minik bikinisi olayHem saati hem de beyaz minik bikinisi olay
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile ‘erkekken…’ deyip ilişkisini anlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da mesai isyanı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!Temmuz 3, 2024-4:30 pm
Arda Güler’e övgü: ‘Harika gecenin paşası’Temmuz 3, 2024-1:08 pm
EURO 2024’te çeyrek final eşleşmeleri belli olduTemmuz 3, 2024-11:18 am
Türkiye 1964’ten bu yana eleme maçında 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11’de yer veren ilk ülke olduTemmuz 3, 2024-11:04 am
Avusturya maçında iki gol atan Merih Demiral, ‘Maçın Oyuncusu’ ödülünü aldıTemmuz 3, 2024-11:01 am
Milli futbolcularımızdan kötü haberTemmuz 3, 2024-10:57 am
Cenk Tosun’un sözleri yeniden gündemde! “Şimdi intikam zamanı”Temmuz 3, 2024-10:54 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !