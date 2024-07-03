Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile ‘erkekken…’ deyip ilişkisini anlattı!

O günleri Gönül Yazar şöyle anlattı: “Manolya da ikimiz el ele çıkıyorduk o zamanlar… Onu tanımıyorlardı o zaman, sadece Bebek Maksim de çıkmış, Behiye Aksoy onu istememiş o zamanlar. İstemeyince de Fahri Bey (Fahrettin Aslan) kızmış, Bülent’i (Ersoy) assolist yapmış, ondan sonra da Taşlık da 20 gün söyletmiş. O zamanlar İstanbul da onu bir avuç insan tanıyordu. Kalktık Fuara gittik. İzmir Fuarı’na Türkiye’nin her yerinden geliniyor. Kimse tanımıyor ki… Benle ‘elele çıkacak’ dedi, ben de Fahri Bey’e ‘Ben çıkmam’ dedim. ‘Gönül pili bitti de, koltuk değneği mi arıyor kendine derler Ağabey ben çıkmam’ dedim. Onu İzmir tanımıyor ki, tanınsın el ele de çıkarım, her istediğini yaparım, ama şimdi çıkmam’ dedim. Fahri Bey ‘Peki aldığın yevmiyenin 2 mislini versem çıkar mısın?’ dedi. ‘Anasını bile satarım’ dedim, aynen böyle!. Yevmiyenin ilkini kendim için harcıyordum, verdikleri 2. yavmiye ile İzmir Kordon’da ev aldım.” dedi.