Okan Bayülgen kızıyla tiyatro sahnesinde

Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü trajedisi “III. Richard”dan ilhamla yazdığı ve yönettiği “Richard”ı ilk kez 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahneleyecek.

17 Kasım’da Zorlu PSM’de ilk gösterimi yapılacak oyunun, kadrosunda Okan Bayülgen’in 13 yaşındaki kızı İstanbul da yer alıyor.

Bayülgen, oyunun afişini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Richard provası başladı. Hemen sahneye fırladık. Ne yapacağımızı biliyoruz çünkü.” Bayülgen’in Richard karakterini canlandıracağı oyun, düzene, sanatın mevcut kurumsal ve hiyerarşik yapısına karşı olan bir adamın hikâyesini anlatacak.