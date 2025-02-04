Yıldız Tilbe’nin Yüzü Saç Boyasından Yandı!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra kimyasal yanık geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yüzündeki tahrişleri gösteren fotoğraflar paylaşan ünlü sanatçı, takipçilerini kimyasal saç boyaları konusunda uyardı.

Yüzünde Yanıklar Oluştu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını boyamak için kullandığı ürün nedeniyle cildinde ciddi tahrişler ve yanıklar oluştuğunu açıkladı. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.” ifadelerini kullandı.

Tilbe’nin paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Hayranları, sanatçının sağlık durumunu merak ederken birçok kişi de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktora Gitti, Tedavi Sürecini Paylaştı

Ünlü sanatçı, gelen mesajlara yanıt vererek doktora gittiğini ve tedavi sürecine başladığını belirtti. Kendisine verilen krem ve ilaçları kullandığını açıklayan Tilbe, sevenlerini endişelendirmemek adına durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Dermatologlar, saç boyalarının içeriğinde bulunan bazı kimyasalların ciltte alerjik reaksiyonlara ve kimyasal yanıklara sebep olabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, özellikle hassas cilde sahip kişilerin saç boyası kullanmadan önce alerji testi yapmasını öneriyor.

Kimyasal Yanıklara Karşı Uzman Uyarısı

Saç boyalarının içeriğinde bulunan bazı kimyasallar, ciltle uzun süre temas ettiğinde tahrişe veya ciddi yanıklara neden olabiliyor. Dermatoloji uzmanları, saç boyası kullanmadan önce şu önlemleri almayı öneriyor:

Alerji testi yapın: Boyayı uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde test yaparak reaksiyon olup olmadığını kontrol edin.

Boyayı uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde test yaparak reaksiyon olup olmadığını kontrol edin. Doğal alternatifleri tercih edin: Bitkisel bazlı ve kimyasal içermeyen saç boyaları daha güvenli olabilir.

Bitkisel bazlı ve kimyasal içermeyen saç boyaları daha güvenli olabilir. Saç boyasını uzun süre bekletmeyin: Talimatlara uygun şekilde kullanarak cildinizin zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Yıldız Tilbe’nin yaşadığı bu talihsiz olay, kimyasal saç boyalarının cilde verebileceği zararları bir kez daha gündeme getirdi. Sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, hayranları ona geçmiş olsun mesajları göndermeye devam ediyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/