Şafak vakti 13 ilde narkotik operasyonu: 83 kişi gözaltına alındı, 28’i tutuklandı

Bakan Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz” mesajını verdi.
Yerlikaya operasyonun detaylarını da kalem kalem aktardı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
13 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-24” operasyonlarında;
911 Kg Uyuşturucu Madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
83 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 28’i tutuklandı. 17’sine Adli Kontrol Kararı veridi. 5’nin işlemleri sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”