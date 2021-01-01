3 Eylül Cuma günü Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babasının vefatıyla sarsıldı. Ünlü çift, düğünü ileri bir tarihe erteledi.

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, koronavirüs pandemisi kısıtlamaları biter bitmez düğün planlarında değişiklik yaparak, 3 Eylül Cuma günü evlenme kararı almışlardı.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünün hazırlıklarını tamamlayan Nazlı Kayı, acı haberle yıkıldı. Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından çift düğünlerini erteleme kararı aldı. Dimili ve Sabancı Ailesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli dostlarımız, 3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı’nın değerli babası Sayın Kaan Dimili’yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür.”

CENAZE PROGRAMI Kaan Dimili’nin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Mert Dimili, abisinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu:

“Abim Av. Kaan Dimili’yi geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaybettik. Mekanı cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Çarşı Cami’nden kaldırılarak Yeni mezarlığa defnedilecektir. Rahat uyu canım abim.”