Sabah yazarından dikkat çeken sözler! ‘Duyun Allah’ın sessiz kullarını…’

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişikliğe tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AKP kurmayları, sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.
Meclis’e sunulması planlanan yasa teklifinde sokak köpeklerinin “uyutulması” öngörülüyor.
Bu iddialar hem medyayı hem de vatandaşları ikiye böldü.
Sabah Gazetesi, sokak hayvanlarının toplatılıp uyutulmasına destek verirken gazete yazarlarından Yüksel Aytuğ bu duruma karşı çıktı.
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, evlerinde 2, sokakta 8 kediye ve ayrıca 5 köpeğe de baktıklarını belirterek hayvanların toplatılması ve uyutulması yönündeki haberlere tepki gösterdi.
‘KİMSE KUSURA BAKMASIN…’
Yasanın henüz hazırlık aşamasında olduğunu hatırlatan Aytuğ, “Kimse kusura bakmasın, eğer toplanıp uyutulacak birileri varsa onlar “Canım bugün birilerini öldürmek istiyor” deyip karşısına çıkan ilk genç kızı samuray kılıcıyla öldürenler, dükkanının arka odasına yatak serip, duvarlarına yumurta kartonuyla ses izolasyonu yaparak mahallenin neredeyse tüm çocuklarına tecavüz edenler, sırf apartmandan çıkan bir erkek olduğu için üniversiteli kuryeyi 25 bıçak darbesiyle katledenler ve kalp pili takılı 84 yaşındaki engelli ihtiyarı otobüste karısının yanında dövüp, 5 ay sonra kahrından ölmesine sebep olanlardır.” dedi.
Hiçbir sokak hayvanının böyle bir vahşete girmeyeceğini vurgulayan Aytuğ, “Saldırmasının mantıklı sebepleri olabilir sadece. Kendisine kötü davranılması, yavrularının tehlikede olduğunu düşünmesi ya da vahşileşecek kadar aç ve susuz kalması. Bunların tümünün sebebi de o masumlar değil, biz insanlarız.” ifadelerini kullandı.