Saadet Partisi İBB adayından gündem olan ‘Atatürk’ cevabı! ‘Ayağa kalkıp…’

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, konuk olduğu programda bir seyircinin “Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine gündem olan bir hareketle yanıt verdi.
Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı, Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı BabalaTV’deki programa konuk oldu.
AYAĞA KALKIP…
Bir seyircinin “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine Aydın, ayağa kalkarak, Atatürk portresini asker selamıyla selamladı.
İşte o anlar…