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Nihat Zeybekci’den Yeni Şafak yazarına “geri zekâlı” yanıtı

Nihat Zeybekci’den Yeni Şafak yazarına “geri zekâlı” yanıtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Nisan 2024 - 15:16

AKP’li Nihat Zeybekci, İsrail ile ticareti savunduğu açıklamasına tepki gösteren gazeteci İsmail Kılıçarslan’a aynı ifadelere yanıt verdi. Zeybekci, “Her neye layık gördüysen sen de en az ona layıksın” dedi.

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