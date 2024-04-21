Nihat Zeybekci’den Yeni Şafak yazarına “geri zekâlı” yanıtı

AKP’li Nihat Zeybekci, İsrail ile ticareti savunduğu açıklamasına tepki gösteren gazeteci İsmail Kılıçarslan’a aynı ifadelere yanıt verdi. Zeybekci, “Her neye layık gördüysen sen de en az ona layıksın” dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail’le ticaret açıklamasına tepki göstererek, “Bundan daha geri zekâlıca bir açıklama duymadım” diyen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’a yanıt verdi.
Türkiye’nin İsrail’le ticareti tartışmaları sürüyor. Son olarak “İsrail’le 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.” diyerek eleştiri yapan Zeybekci, Yeni Şafak yazarı tarafından tepki almıştı.
X platformundan Kılıçarslan’a yanıt veren Zeybekci, “Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. “Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.” Vesselam.” ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdiği konuşmasında söylediği, “Yani eyvallah, İsrail’in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke” sözlerine sert tepki gösterdi. Kılıçarslan, “Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım” dedi.
Sosyal medya hesabında, Zeybekci’nin açıklamasını alıntılayan Kılıçarslan, “Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. ‘Eyvallah’ diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.