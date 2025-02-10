RUSYA’DA ŞOK ÖLÜM: PUTİN’E HAKARET EDEN ŞARKICI ÖLÜ BULUNDU

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı muhalif görüşleriyle tanınan ünlü şarkıcı Vadim Stroykin’in ölümü gündeme bomba gibi düştü. 58 yaşındaki şarkıcı, polis baskını sırasında 10. katındaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Stroykin’in ölümüne dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

POLİS BASKINI SIRASINDA TRAGİK OLAY

Vadim Stroykin’in ölümünün ardından yetkililer, olayın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için soruşturma başlatmış durumda. Polis baskını sırasında yaşanan bu trajik olay, Putin’e karşı sert eleştirilerde bulunan şarkıcının ani ölümüne dair soru işaretlerini artırdı. Şarkıcının, Rusya’nın iç ve dış politikasına yönelik paylaşımları dikkat çekici şekilde öne çıkmıştı.

PUTİN’E KARŞI SERT ELEŞTİRİLER

Stroykin, 2022’de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı sert eleştirilerde bulunmuştu. “Bu aptal, hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti” diyerek Putin’i hedef almış, bir başka paylaşımında ise “Onun ölmesini istemiyorum; onun yargılanıp hapse atılmasını görmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜMÜN ARDINDAN GÖZLER YETKİLİLERDE

Stroykin’in ölümünden sonra Rus yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu. Polis, şarkıcının ölümünü olay yerinde başlatılan incelemelerle araştırmaya devam ediyor.

Stroykin’in ölümünün ardından, Rusya’daki siyasi atmosfer ve Putin’e yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi. Vadim Stroykin, şarkıcılığının yanı sıra, toplumsal olaylara duyduğu tepki ve cesur açıklamalarıyla da tanınıyordu.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/