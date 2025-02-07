ALASKA’DA YOLCU UÇAĞI KAYBOLDU!

ABD’nin Alaska eyaletinde, Bering Air şirketine ait Cessna 208B Grand Caravan tipi bir yolcu uçağı, 9 yolcu ve 1 pilot ile birlikte havada kayboldu. Uçak, Unalakleet şehrinden Nome’a gitmek üzere havalanmış ancak planlanan saatte varış noktasına ulaşamamıştı. Uçaktan gelen son sinyalin ardından yetkililer, acil durum ilan ederek geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Yetkililerden Açıklama: Zorlu Hava Şartları Çalışmaları Etkiliyor

Alaska Eyalet Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan uçağı arama çalışmalarını hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Ancak yetkililer, bölgedeki yoğun kar yağışı ve düşük görüş mesafesi nedeniyle hava aramalarının sınırlı olduğunu belirtti. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yetkilileri, özellikle gece saatlerinde arama çalışmalarının daha da zorlaştığını ifade etti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın detaylarını araştırmaya başladı. Yetkililer, uçağın son sinyal verdiği koordinatları baz alarak birincil arama bölgelerini belirledi. Anchorage’daki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü’nden ek uçuş desteği sağlanarak operasyonun daha kapsamlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Bölge Halkına Uyarı: Aramalara Bireysel Katılım Sağlamayın

Yetkililer, arama operasyonunun profesyonel ekipler tarafından yürütüldüğünü belirterek halkın kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katılmaması konusunda uyarıda bulundu. Norton Sound Health Corporation, kaybolan yolcuların ailelerine psikolojik destek sağlamak için bir yardım hattı oluşturdu.

Kaybolan Uçaktan Henüz İz Yok

Şu ana kadar uçaktan herhangi bir iz bulunamazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte arama operasyonlarının hızlandırılması planlanıyor.

Yetkililer, uçağın bulunması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirterek halktan ve yolcuların ailelerinden sabırlı olmalarını istedi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net