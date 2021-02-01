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Uğur Şahin ve Özlem Türeci Yeni Versiyon İçin Tarih Verdi

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Uğur Şahin ve Özlem Türeci Yeni Versiyon İçin Tarih Verdi
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12 Temmuz 2021 - 14:24
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Corona virüsün endişe veren ve ilk kez Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı üçüncü doz aşı uygulaması bir süredir dünyanın gündeminde yer alıyor. Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, üçüncü doz aşıya ilişkin, “Eğer gerekli görülürse, mrNA tekniğimiz 100 gün içinde aşıyı, yeni varyantlara karşı uyarlamamıza izin veriyor” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 1

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Fransız Les Echos gazetesine açıklamalarda bulundu. İkili, klinik deneylerin tamamlanmasından 100 gün sonra Pfizer/BioNtech aşısının varyantlara uyarlanmış bir versiyonunun hazır olacağını açıkladı. Söz konusu tarih, bu yılın Ekim ayına denk geliyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 2

“AŞININ YENİ VERSİYONU 100 GÜNDE HAZIR”

Özlem Türeci tarafından yapılan açıklamada, bir aşıyı corona virüsün yeni varyantlarına karşı uyarlamanın, mRNA yöntemi kullanıldığı için oldukça kolay olduğu belirtildi. Türeci, “Fikir, orijinal virüsün başak proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret” dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 3

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech aşısının yeni versiyonuyla ilgili Ağustos ayında bilimsel bir makale yayınlanacak. Ardından yapılan klinik deneyler, aşının değişen Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine olanak tanıyacak.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 4

ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Şahin, “Yeni aşıya gerçekten ihtiyaç duyulursa, 100 gün içinde geliştirilmesine olanak tanıyan kanıtlanmış bir yöntemimiz var” diye ekledi. Türeci, şu an için Delta varyantı gibi yeni türlerin ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 5

Türeci, “Başak proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını gösteriyor” dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 6

İkili, üçüncü doz uygulama yetkisinin laboratuvarların kontrolünde değil, hükümetlerin elinde olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 7

İSRAİL: KORUYUCULUK YÜZDE 64’E GERİLEDİ

Öte yandan, İsrail’de yapılan ve sonuçları geçen ay yayımlanan bir araştırma Pfizer/ BioNTech aşısının koruyuculuğunun Delta varyantı nedeniyle azaldığını ortaya koydu.  İsrail hükümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64’e gerilediğini açıkladı. Bununla birlikte, aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, güçlendirilmiş aşı için tarih verdi: 100 gün içinde hazır - 8

BİRÇOK ÜLKE ÜÇÜNCÜ DOZU ONAYLARKEN, FDA ŞU ANDA GEREKLİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Aralarında Türkiye ve İsrail’in olduğu birçok ülke üçüncü doz kararını onaylarken, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) farklı bir karar verdi. FDA, tam olarak aşılanmış Amerikalıların şu anda üçüncü bir doz Covid-19 aşısına ihtiyaç duymadığını açıkladı. FDA ve ABD Hastalık Önleme Merkezleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Eğer bilim, ek doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse, her zaman takviye dozlar için hazırız” denildi.

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