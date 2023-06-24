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Rusya’da isyan başlatan Wagner, o şehri kuşattı! ‘Onlar gelene kadar burada olacağız…’

Rusya’da isyan başlatan Wagner, o şehri kuşattı! ‘Onlar gelene kadar burada olacağız…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Haziran 2023 - 13:44

Rusya’nın kamplarını vurduğunu öne sürdükten sonra isyana kalkışan güvenlik şirketi Wagner, savaş alanından ayrılıp Rus topraklarına girdi. Prigojin’in idaresindeki Wagner grubu, Rostov’daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Prigojin “Rostov’daki tüm askeri alanlar kontrol altında. Biz Savunma Bakanı Şoygu’yu buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov’u bloke edeceğiz ve Moskova’ya gideceğiz.” dedi.

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