De Bruyne’nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı

Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Manchester City’de futbolcular ve eşleri, kutlama partisinde bir araya geldi. Takımın yıldızlarından Kevin de Bruyne’nin eşi Michele Lacroix, sütyensiz bluzuyla katıldığı geceye damga vurdu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Lacroix’in yanı sıra attığı gollerle takıma şampiyonluğu getiren isimlerden olan Erling Haaland ve sevgilisinin de partiye pijamayla katılması büyük ilgi gördü.

Chelsea’yi tek golle geçtikleri maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City’de kutlamalar devam ediyor.

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Takım önceki gece şampiyonluk partisinde bir araya gelirken futbolcular ve eşlerinin giydiği kıyafetler çok konuşuldu.

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HAALAND VE SEVGİLİSİ PİJAMA GİYDİ

Manchester City’de ilk sezonunda ligde 36 gol atma başarısı gösteren Erling Haaland, partiye sevgilisiyle birlikte katıldı.

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İkilinin geceye ipek pijamalar giyerek gelmesi ise Ada basınında gündem oldu.

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DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUNUN EŞİNDEN CESUR TERCİH

Şampiyonluğun mimarlarından olan Kevin de Bruyne ise eşi Michele Lacroix ile kutlamalardaydı.

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Lacroix sütyensiz bluzuyla katıldığı geceye adeta damga vurdu. Tüm gözleri üzerine çeken Lacroix’in kıyafet tercihi sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Michele Lacroix sosyal medya paylaşımları ise şu şekilde:

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