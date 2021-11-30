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Ballon d’Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: ‘Skandal, kepazelik…’ Messi ve Lewandowski…

Ballon d’Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: ‘Skandal, kepazelik…’ Messi ve Lewandowski…
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30 Kasım 2021 - 11:04

 Ballon d’Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: ‘Skandal, kepazelik…’ Messi ve Lewandowski…

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’or (Altın Top) ödülü töreni büyük bir görkemle yapıldı. Gecenin ardından ise ortalık karıştı.

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d’Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris’te bir araya geldi.

Eski Galatasaraylı Didier Drogba’nın sunuculuğunu yaptığı Ballon d’Or töreninde ön plana çıkan adaylar; Lionel Messi, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski ve Karim Benzema olmuştu.

İLK OLARAK YAN ÖDÜLLER AÇIKLANDI

İLK OLARAK YAN ÖDÜLLER AÇIKLANDI

Bu sene uygulamaya konan yeni düzende ‘Yılın en iyi kalecisi, en iyi genç oyuncusu ve forvetine ekstra ödüller verildi. Trophee Yachine adıyla yılın en iyi kalecisine verilen ödül, PSG forması giyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma’nın oldu.

EN İYİ GENÇ PEDRI

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EN İYİ GENÇ PEDRI

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy’i, Barcelona’nın İspanyol yıldızı Pedri kazandı.

YILIN FORVETI LEWANDOWSKİ SEÇİLDİ

YILIN FORVETI LEWANDOWSKİ SEÇİLDİ

Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Yılın En İyi Forveti ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl Ballon d’Or ödül törenine katılmama kararı alan Cristiano Ronaldo, oylamada 6. sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus’tan transfer olduğu Manchester United’da 15 maçta 10 gol kaydetti.
Ve daha sonra merakla beklenen an geldi. Ballon d’Or’un sahibi ise Lionel Messi oldu. Ödülün açıklandığı esnada Bayern Münih’le muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski’nin yüz ifadesi epey konuşuldu.
Messi’yi tebrik eden Lewandowski, “Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
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