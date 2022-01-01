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Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..
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28 Şubat 2022 - 15:17

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı…

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı...

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününe girerken, Ukrayna lideri Zelensky’den son dakika açıklamaları geldi. Zelensky, AB’ye ve Rus askerlerine çağrıda bulundu. Zelensky ayrıca, “Her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna’nın olsun” dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den son dakika açıklamaları geldi. Zelensky, “Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna’mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna’nın olsun” dedi.

Zelensky Avrupa Birliği’ne ve Rus askerlerine de çağrıda bulundu: Zelensky’nin AB çağrısına yanıt da geldi. İşte detaylar…

AB’YE ÇAĞRI: DERHAL KATILIM İSTİYORUZ

Zelenskiy, “Avrupa Birliği’ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna’nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Zelenskiy, “Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler” ifadelerini kullandı.

RUS ASKERLERİNE: SİLAHLARINIZI BIRAKIN

Zelenskiy Ukrayna’ya saldıran Rus askerlere seslenerek, “Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın” çağrısında bulundu.

AB’DEN ZELENSKİY’NİN ACİL ÜYELİK TALEBİNE YANIT

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin AB için acil üyelik talebine cevap geldi. AB yetkilisi Charles Michel, 27 üye ülke arasında bloğun genişletilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

RUS GÜÇLERİ 5 BİN 300 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı. Malyar, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

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