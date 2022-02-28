SON DAKİKA | Piyasalarda Rusya Ukrayna depremi! Altın fiyatları sert dalgalandı! Petrol ve doğal gaz tırmanışa geçti: Putin yine ortalığı karıştırdı

Son dakika haberi…Altın fiyatları ve petrol hafta sonu yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı gelişmeleriyle yeni haftada yeniden yükselişe geçti. Rusya Lideri Putin’in talimatıyla başlayan askeri operasyon sonrası piyasalar adeta ‘Kara Perşembe’yi yaşamıştı. Daha sonrasında gelen müzakere mesajlarıyla rahatlayan piyasalarda, Rusya Ukrayna Savaşı tarafında gelen yeni haber akışıyla yeniden tansiyon yükseldi. Spot altın fiyatı 1.900 dolar psikolojik bandını yukarı kırarken, gram altın fiyatları 850 TL üzerine hızlı bir yükseliş kaydetti. 92 dolara kadar çekilen petrol fiyatları ise 100 dolar bandına yükseldi. Piyasaların açılmasıyla beraber Rus Rublesi yüzde 30 değer kaybetti. Bununla beraber Rusya ekonomi yönetimi olağanüstü gelişmeler sonrası bir dizi tedbir açıkladı. İşte Rusya Ukrayna Savaşı’nda 5. günle beraber piyasadan son gelişmeler…

Son dakika haberler…Altın ve petrol fiyatları başta olmak üzere piyasalar yeni haftaya Rusya Ukrayna Savaşı tarafındaki tansiyonla uyandı. Müzakere mesajlarının ardından hafta sonu Putin’in yeniden ilerleme talimatı vermesi sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya finansal nükleer silah olarak bilinen SWIFT silahını çekti. Bu durum sonrası açıklamalarını sertleştiren Putin, Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne yüksek alarma geçme emri verdi. Tüm bu gelişmelerle güvenli liman etiketi ile spot altın fiyatı yeniden 1900 dolar psikolojik bandını yukarı yönlü kırarken, gram altın bu taraftan aldığı destekle hızla 850 TL üzerine yükseldi. Rus Rublesi ise piyasaların açılmasıyla adeta tepetaklak oldu…