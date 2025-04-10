ALİYEV’DEN TARTIŞMALARA NEDEN OLACAK ÇIKIŞ!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve İsrail’in Azerbaycan için yakın dost ülkeler olduğunu belirterek, bu iki ülke arasında yaşanabilecek herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Aliyev’in bu açıklamaları, diplomatik çevrelerde tartışmalara yol açtı.

TÜRKİYE VE İSRAİL’LE YAKIN DOSTUZ

Aliyev, ADA Üniversitesi’nde düzenlenen “Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru” adlı uluslararası forumda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın Türkiye ve İsrail ile yakın dostluk ilişkilerine sahip olduğunu söyledi. 2021 yılında imzalanan Şuşa Deklarasyonu’na atıfta bulunan Aliyev, “Biz Türkiye ile müttefikiz” dedi. Ayrıca, İsrail’i “Azerbaycan için dost bir ülke” olarak tanımlayan Aliyev, bu dostluğun yıllar içinde birçok zorlukla sınandığını belirtti.

YANLIŞ ANLAŞILMALARDAN ENDİŞELİYİZ

Aliyev, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek herhangi bir yanlış anlaşılmanın Azerbaycan’ı endişelendirdiğini vurgulayarak, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

ARABULUCULUK YAPTIĞINI BELİRTTİ

Aliyev, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde önemli bir rol oynadıklarını belirtti. Türkiye ve İsrail arasında buzların eridiği dönemde, ilk müzakerelere Azerbaycan’ın arabuluculuk yaptığını söyledi. Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımlarının atılmasının ardından, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ancak, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilim yeniden yükselmiş ve ilişkiler kesilmişti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net