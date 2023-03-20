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Rusya, bu kez de Bayraktar TB2 SİHA’yı düşürmeye çalıştı!

Rusya, bu kez de Bayraktar TB2 SİHA’yı düşürmeye çalıştı!
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20 Mart 2023 - 14:24

Ruslar bu kez de Bayraktar TB2 modeline karşı denemelerde bulundu. Karadeniz açıklarında yaşanan olay ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

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