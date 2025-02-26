DEM PARTİ’DEN KRİTİK İMRALI BAŞVURUSU

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Abdullah Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için başvurusunu yaptığını duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, İmralı Adası’ndaki görüşmelerin en kısa sürede gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Doğan, dönüşte kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını da belirtti.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ TEMENNİSİ

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’dan gelecek mesajın görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, tecridin kaldırılmasının gerektiğine dikkat çekti. Görüntülü bir açıklamanın, toplumsal talebi karşılayacak şekilde daha güçlü bir etki yaratacağını vurguladı.

AHMET TÜRK’ÜN HEYETTE OLMASI

Bir gazetecinin, Ahmet Türk’ün İmralı Heyeti’nde yer alıp almayacağına ilişkin sorusuna, Doğan, “Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var” yanıtını verdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr