  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. DEM PARTİ’DEN KRİTİK İMRALI BAŞVURUSU

DEM PARTİ’DEN KRİTİK İMRALI BAŞVURUSU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Abdullah Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için başvurusunu yaptığını duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, İmralı Adası’ndaki görüşmelerin en kısa sürede gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Doğan, dönüşte kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını da belirtti.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ TEMENNİSİ
Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’dan gelecek mesajın görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, tecridin kaldırılmasının gerektiğine dikkat çekti. Görüntülü bir açıklamanın, toplumsal talebi karşılayacak şekilde daha güçlü bir etki yaratacağını vurguladı.

AHMET TÜRK’ÜN HEYETTE OLMASI
Bir gazetecinin, Ahmet Türk’ün İmralı Heyeti’nde yer alıp almayacağına ilişkin sorusuna, Doğan, “Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var” yanıtını verdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

DEM PARTİ’DEN KRİTİK İMRALI BAŞVURUSU
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp