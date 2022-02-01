Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’

Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali yedinci haftasında… Rusya’nın en büyük kruvazörü olan ‘Moskova’, Ukrayna güçleri tarafındnan vuruldu ve batırıldı. Rusya bu iddiaları reddederek, kruvazöründe bulunan mühimmatın çıkan yangın sonucu infilak ettiğini ileri sürdü. Ancak uzmanlar ‘Moskova’nın, nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceğini söylüyor ve bunun bir ‘kırık ok’ olayına dönüşebileceğini söylüyor. Peki nedir bu ‘kırık ok’? İşte cevabı…

Çarşamba gecesi, Ukrayna’nın en büyük limanı ve ana deniz üssü olan Odesa sahilinden yaklaşık 60 mil açıkta seyreden Moskova, ateşlenen iki Neptün seyir füzesi ile vuruldu. Rus askeri kaynakları, patlamanın ardından geminin yana yattığını ve alev aldığını söylerken, ABD istihbarat kaynakları, geminin batmadan önce ağır hasara yol açan ‘büyük’ ​​bir patlamaya maruz kaldığını söyledi. Moskova sadece, geminin yangın ve patlamaya maruz kaldığını, ancak operasyon sırasında dalgalı denizlerde battığını söyledi. Enkazın tam yeri bilinmiyor.

NÜKLEER TEHDİT

Analistler ve uzmanlar, dün meydana gelen patlamanın ardından batan Rusya’nın en büyük kruvazörü ‘Moskova’nın, nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve tehdide acil soruşturma yapılması çağrısında bulundu.Analistler ve uzmanlar, dün meydana gelen patlamanın ardından batan Rusya’nın en büyük kruvazörü ‘Moskova’nın, nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve tehdide acil soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

“KIRIK OK” OLAYI

Sovyet döneminden kalma güdümlü füze kruvazörü Moskva, Ukrayna’nın gemiyi iki seyir füzesi ile vurulduktan sonra Sivastopol limanı yakınlarında battı. Rusya, geminin bir yangın ve patlamanın ardından battığını kabul etti, ancak yangına neyin neden olduğunu söylemedi. Şimdiyse, Moskova’nın iki nükleer savaş başlığını derinlere götürmüş olabileceğine dair korkular dünyayı sardı. Bunun bir ‘kırık ok’ olayına dönüşmesinden korkuluyor. ‘Kırık ok’ nükleer silahları içeren bir kaza için Amerikan askerleri tarafından kullanılan bir deyim.

“BU SAVAŞ BAŞLIKLARI NEREDE?”

Lviv merkezli bir askeri düşünce kuruluşunun direktörü Mykhailo Samus; Black Sea News editörü Andriy Klymenko ve Ukrayna’nın Defence Express gazetesi bugün batan savaş gemisinin süpersonik P-1000 füzelerinin burnuna sığabilecek savaş başlıklarını taşımak için tasarlandığı konusunda uyardı. Klymenko, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin bir açıklama istemeleri konusunda ısrar etti ve “Bu savaş başlıkları nerede? Mühimmat patladığında neredeydiler” diye sordu.

NÜKLEER MÜHİMMAT KORKUSU

Ukrayna’nın Defence Express gazetesi ise, tasarımcılar ve deniz subayları da dahil olmak üzere uzmanlarla görüşerek, oybirliğiyle ve bağımsız olarak şu yanıtın verildiğini söyledi: Gemide nükleer mühimmat bulunması konusunda ciddi bir olasılık var. Gazete ayrıca şu soruyu sordu: “Nükleer mühimmat her zaman gemide mi yoksa sadece özel siparişle mi yükleniyor?”

ARAÇLARI HALA LİMANDA, PEKİ MÜRETTEBAT NEREDE?

Nükleer felaketle ilgili spekülasyonlar sürerken, batan Moskova’nın 510 kişilik mürettebatı hakkında da açıklanmamış sorular bulunuyor. Şimdiye kadar, mürettebatın yalnızca 50 kadarının bir Türk gemisi tarafından alındığı ve diğer 14’ünün Sivastopol limanına ulaştığı biliniyor. Ancak geminin 450 mürettebatının akıbeti bilinmiyor. Rusya tüm mürettebatı tahliye ettiğini iddia ediyor, ancak Sivastopol’da çekilen görüntüler, denizcilere ait olduğu iddia edilen düzinelerce arabanın hala limanda park ettiğini gösteriyor. Bu da sahiplerinin onları almak için geri dönmediği anlamına geliyor.

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Benzer büyüklükteki gemilerde meydana gelen patlamalar yüzlerce ölüme neden oluyor. Arjantinli bir savaş gemisi olan General Belgrano, Falkland Savaşı sırasında iki İngiliz torpidosu tarafından vurulduğunda, patlamada toplam 334 kişi yaşamını yitirmişti. Üstelik Belgrano, Rus gemisi Moskova’dan daha küçüktü ve mühimmatı patlamadı.

Rusya, Kremlin’in Ukrayna başkentine saldırılarını hızlandırma sözü vermesi üzerine, Moskova’yı batıran füzelerin yapıldığı iddia edilen Kiev‘deki fabrikayı bombaladı ve bir gecede yerle bir etti.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, gemisavar füzeleri ve diğer Ukrayna roketleri üreten ‘Vizar’ tesisini imha ettiğini duyurdu. Gece saatlerinde Kiev’de ağır patlama sesleri duyulurken saldırı, Rusya’nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova’nın, Ukrayna’nın iki seyir füzesi tarafından vurulmasının sadece bir gün sonra gerçekleşti. Gemi vurulduktan sonra yangın çıkmış, sonra da batmıştı. Moskova ise olayın araştırıldığını söyledi.

SALDIRILAR ARTACAK

Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna’nın Rus topraklarındaki saldırılarına yanıt olarak geldiğini iddia ettiği Kiev’e yönelik saldırılarını, önümüzdeki günlerde artıracağı konusunda da uyardı.

Rusya’nın Belarus ile sınır bölgesinde, askeri bir üssün bulunduğu köy, yakındaki bir tren hattı boyunca Belgorod’daki bir cephanelik ve petrol tesisi gece boyunca bombalandı. Cuma gününün erken saatlerinde Belgorod’dan gelen görüntüler, gökyüzünde uçaksavar füzeleri göstererek yeni saldırıların devam ettiğini gösteriyordu.

“UKRAYNA HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK” İDDİASI

Bu arada Rus ordusu, Chernihiv yakınlarındaki Bryansk bölgesine düzenlenen saldırıya karışan Ukraynalı bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü iddia etti. Ukrayna, bu tür saldırıların gerçekleştirildiğini kabul etmedi, ancak bunların arkasında olduğunu da inkar etmedi.