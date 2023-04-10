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AÇILDIKTA AÇILDI

AÇILDIKTA AÇILDI
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10 Nisan 2023 - 15:33

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, bir dergi için birbirinden cesur pozlar verdi. Güzel oyuncunun iç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü.

İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 1

Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, bir yandan da dergi çekimleri için setten sete koşuyor.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan güzel oyuncu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 3

CESUR POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü bir dergi için objektif karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 4

Güzel oyuncunun önü açık şekilde verdiği iç çamaşırsız pozu hayranlarının hoşuna gitmedi.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 5

BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE

Ayrılık sonrası cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, bu pozundan dolayı birçok kişinin tepkisini çekti.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 6

Sosyal medya kullanıcıları “Böyle poz gerek yok” tarzında yorumlarla Saraçoğlu’nu eleştirdi.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 7

Olumsuz yorumların yanı sıra güzel oyuncunun bu pozunu havalı bulanlar da oldu.

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 8

İşte o kareler…

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 9

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 10

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 11

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 12

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 13

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 14

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 15

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 16

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 17

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 18

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 19

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 20

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 21

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 22

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 23

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 24

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 25

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 26

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 27

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İç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü! Ayrılık sonrası bir açıldı, pir açıldı… - Sayfa 28

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