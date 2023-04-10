AÇILDIKTA AÇILDI

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, bir dergi için birbirinden cesur pozlar verdi. Güzel oyuncunun iç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü.

Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, bir yandan da dergi çekimleri için setten sete koşuyor.

Ünlü bir dergi için objektif karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE

Ayrılık sonrası cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, bu pozundan dolayı birçok kişinin tepkisini çekti.