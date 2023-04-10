AÇILDIKTA AÇILDI

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, bir dergi için birbirinden cesur pozlar verdi. Güzel oyuncunun iç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü.
Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, bir yandan da dergi çekimleri için setten sete koşuyor.
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Geçtiğimiz aylarda 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan güzel oyuncu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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CESUR POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Ünlü bir dergi için objektif karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Güzel oyuncunun önü açık şekilde verdiği iç çamaşırsız pozu hayranlarının hoşuna gitmedi.
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BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE
Ayrılık sonrası cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, bu pozundan dolayı birçok kişinin tepkisini çekti.
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Sosyal medya kullanıcıları “Böyle poz gerek yok” tarzında yorumlarla Saraçoğlu’nu eleştirdi.
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Olumsuz yorumların yanı sıra güzel oyuncunun bu pozunu havalı bulanlar da oldu.
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İşte o kareler…
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