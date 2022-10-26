28 EKİM CUMA YARIM GÜN MÜ? | Okullar, bankalar, eczaneler tatil mi, yarım gün mü?… Cuma öğleden sonra tatil mi? İşte (28-29 Ekim) 2022 çalışma saatleri

Eczaneler 28 Ekim’de açık mı, yarım gün mü, kaça kadar açık? 28- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Bu yıl 29 Ekim’in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, öncesinde 28 Ekim Cuma günü yarım gün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Cumhurriyet Bayramı tatili 28 Ekim’de saat 13:00’da başlar ve ertesi gün de tatil devam eder. Peki, bu durumda eczaneler 28 ekim’de açık mı, yarım gün mü, kaça kadar açık? 28- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri…

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü tüm yurtta törenlerle kutlanacak. Bunun yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlarda 29 Ekim’de resmi tatil uygulanacak. Aynı zamanda 28 Ekim’in tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Sağlık kuruluşlarından eczanelerin 28- 29 Ekim’de çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim’de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim’de eczaneler kapalı mı olacak? İşte detaylar…