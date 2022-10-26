28 EKİM CUMA YARIM GÜN MÜ? | Okullar, bankalar, eczaneler tatil mi, yarım gün mü?… Cuma öğleden sonra tatil mi? İşte (28-29 Ekim) 2022 çalışma saatleri

28 Ekim Cuma yarım gün mü sorusu bir çok kişi tarafından aranan konular arasında. Okullar tatil mi, eczaneler ve postaneler çalışıyor mu gibi sorularda gene vatandaşların bu hafta sonu için araştırdığı konular arasında. 28-29 ekim takvimi belirlendi. İşte 28-29 Ekim (cuma ve cumartesi) günü çalışma saatleri…
28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler MEB tarafından yayımlanan bilgilere odaklandı. 28 Ekim’in tatil ya da yarım gün olup olmadığı Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları tüm yurtta devam ederken, tatilin kaç gün olacağı öğrenci ve velilerin yanıtını aradığı konulardan oldu. Özellikle hafta sonu kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, 28 Ekim tatiline yönelik araştırmalarını yoğunlaştı. Peki, 28 Ekim’de okullar açık mı? 29 Ekim tatili kaç gün olacak? İşte, Cumhuriyet Bayramı resmi tatiline yönelik detaylar…
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Cumartesi gününe denk gelmesi, 2,5 günlük tatil imkanı için zemin hazırlayacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cumartesi gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Cuma günü ise yarım gün olacak.28 Ekim Cuma gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 3 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
28 EKİM’DE KULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim’de okullar yarım gün tatil olacak.
Eczaneler 28 Ekim’de açık mı, yarım gün mü, kaça kadar açık? 28- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Bu yıl 29 Ekim’in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, öncesinde 28 Ekim Cuma günü yarım gün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Cumhurriyet Bayramı tatili 28 Ekim’de saat 13:00’da başlar ve ertesi gün de tatil devam eder. Peki, bu durumda eczaneler 28 ekim’de açık mı, yarım gün mü, kaça kadar açık? 28- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri…
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü tüm yurtta törenlerle kutlanacak. Bunun yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlarda 29 Ekim’de resmi tatil uygulanacak. Aynı zamanda 28 Ekim’in tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Sağlık kuruluşlarından eczanelerin 28- 29 Ekim’de çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim’de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim’de eczaneler kapalı mı olacak? İşte detaylar…
ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır. Saat 13.00’ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek ve diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.
28 Ekim’de PTT açık mı? Cuma günü PTT çalışıyor mu? İşte detaylar
28 Ekim 2022 Cuma günü PTT şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurumda işlem yapacak vatandaşlar, 28 Ekim’in yarım gün olması dolasıyla PTT çalışma durumu araştırılıyor. Peki 28 Ekim’de PTT açık mı? Cuma günü PTT çalışıyor mu? İşte detaylar
28 EKİM CUMA GÜNÜ PTT AÇIK MI?
28 Ekim’de PTT şubeleri yarım gün hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması dolayısıyla PTT, 28 Ekim Cuma günü saat 13:00’e kadar hizmet verecek.
Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim bankalar yarım gün mü?
28 Ekim’de borsa ve bankalar yarım gün mü sorusu, bu günlerde işlemleri bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 29 Ekim’in bir önceki gününün mevzuatta yarım gün olarak geçmesi dolayısıyla 28 Ekim borsa ve bankalar yarım gün mü sorusu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim borsa ve bankalar yarım gün mü? İşte, o detaylar
28 Ekim’de borsa ve bankalar yarım gün olarak faaliyet gösterecek. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü saat 13.00 itibariyle borsalar ve bankalar kapalı olacak. Borsa İstanbul’un çalışma takvimi şu şekilde olacak;
28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00’e kadar
29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı