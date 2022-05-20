Elon Musk’a akılalmaz taciz suçlaması… ‘Susmam için 250 bin dolar verdiler’

Son günlerde sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak istemesi ve bu süreçte yaşananlarla gündemde olan Elon Musk’a yöneltilen bir cinsel taciz suçlaması manşetlere ilk sıradan yerleşti. Elde edilen belgelere göre, bir SpaceX uçuş görevlisi Elon Musk’ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. İşte yaşananların şoke edici detayları…

Insider’da yer alan habere göre, SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisi Elon Musk’ın bir masaj sırasında ondan ‘daha fazlasını yapmasını’ istediğini söyledi. Bu şoke eden iddia bununla da sınırlı kalmadı ve kadın çalışan Musk’ın kendisine cinsel organını gösterdiğini ve bir at almayı teklif ettiğini de anlattı.

İsmi açıklanmayan kadın olayı SpaceX’e bildirdikten sonra, Musk’ın şirketi bir kıdem tazminatı anlaşmasının parçası olarak ona 250 bin Dolar ödedi.

Olayın kahramanı olan görevli, SpaceX’in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak kabin ekibi üyesi olarak çalıştı. Insider tarafından elde edilen röportajlara ve belgelere göre, Musk’ı kendisini çıplak olarak ifşa etmekle, rızası olmadan bacağını ovmakla ve erotik masaj karşılığında ona bir at almayı teklif etmekle suçladı.

Twitter’ı satın almasıyla ilgili süreç yılan hikâyesine dönen Musk bu kez bambaşka bir iddiayla gündemde

İDDİALAR ŞOKE ETTİ!

Musk, uçuş görevlisi kadın işe başladıktan sonra ona masöz olabilmesi için lisans almasını söylemiş. İddialara göre Musk’ın Gulfstream G650ER’sindeki özel bir kabinde, böyle bir masaj seansı sırasında ünlü milyarder kadına evlenme bile teklif etmiş.

SpaceX, şirket çalışanlarının rahatı ve iş stresinden kurtulmaları için kurum içinde masözler çalıştırmayı ilke edinmiş. Bu yaşananlar da bahsi geçen şirket politikasıyla ilintili.

Konuyla ilgili demeç vermesi istenen Musk “Cinsel tacize meyilli olsaydım, 30 yıllık kariyerim boyunca bunun ilk kez ortaya çıkması pek olası değil” dedi ve yaşananların ona zarar vermek isteyenler tarafından uydurulmuş bir hikâye olduğunu söyledi.

SpaceX’in Hukuk Birimi Başkan Yardımcısı Christopher Cardaci “Herhangi bir uzlaşma anlaşması hakkında yorum yapmayacağım” dedi.

MUSK’IN EROTİK MASAJ KARŞILIĞINDA AT TEKLİF ETTİĞİ İDDİASI

Uçuş görevlisi, bir arkadaşına, SpaceX ve Tesla’nın kurucusu milyarderin 2016’nın sonlarında bir uçuş sırasında “tam vücut masajı için” odasına gelmesini istediğini söyledi. Kadın, Musk’ın “vücudunun alt yarısını kaplayan bir çarşaf dışında tamamen çıplak olduğunu” gördü. Açıklamada, Musk’ın masaj sırasında daha da ileri gittiğini ve ardından dediklerini yaparsa ona bir at almayı teklif ettiğini söyledi.

Olay bir Londra uçuşu sırasında meydana geldi ve kadın yapılan bu teklifleri reddetti.

‘KABUL ETMEDİĞİ İÇİN CEZALANDIRILDI’

Londra gezisinden kısa bir süre sonra kadın bir arkadaşına yaşadığı bu tacizi anlattı. Arkadaşı o günü “Gerçekten üzgündü ve ne yapacağını bilmiyordu.” diyerek anlatıyor.

Uçuş görevlisi arkadaşına, Musk’ın tekliflerini reddettikten sonra işinin kötü gitmeye başladığını söyledi. “İşlerin normale dönebileceğini ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağını” düşünen kadın bu fikrinde yanıldığını kısa süre sonra anladı.

Kadın iş yerinde dışlanmaya, istemediği görevlere mecbur tutulmaya başlandı. Adeta kabul etmediği teklifler yüzünden cezalandırılıyordu.

Musk’ın sahip olduğu şirketlerle ilgili taciz iddiaları daha önce de gündeme gelmişti

250 BİN DOLARLIK KIDEM TAZMİNATI

Talihsiz kadın 2018’de, Musk’ın teklifini kabul etmeyi reddetmesinin SpaceX’teki fırsatlarını azalttığına ikna olduktan sonra, bir avukat tuttu ve şirketin insan kaynakları departmanına olayı ayrıntılarıyla anlatan bir şikâyet gönderdi.

Görevlinin şikâyeti, Musk’ın bizzat katıldığı ve bir arabulucuyla yapılan oturumdan hemen sonra çözüldü. Konu hiçbir zaman mahkemeye veya tahkim yargılamasına ulaşmadı.

Kasım 2018’de Musk, SpaceX ve uçuş görevlisi, iddialara karşı dava açmayacağına dair verilen karşılıklı sözler sayesinde görevliye 250.000 ABD Doları ödeme sağlayan bir kıdem tazminatı anlaşması imzaladı.

Anlaşma ayrıca, görevlinin kıdem tazminatını tartışmasını veya Musk ve SpaceX ve Tesla da dahil olmak üzere işletmeleri hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa etmesini engelleyen kısıtlayıcı ‘ifşa etmeme’ ve ‘kötülememe’ maddeleri içeriyordu.

Elon Musk, taciz ettiği kadına bir de at almayı teklif etmiş

“SESSİZ KALMAYI SEÇTİĞİNİZDE, O SİSTEMİN BİR PARÇASI OLURSUNUZ”

Uçuş görevlisi yaşadıkları konusunda sessiz kalmak zorunda olsa da öne çıkan ve bu yaşananları dünyaya duyurmak isteyen arkadaşı “O dünyanın en zengin adamı. Bu düzeyde güce sahip biri bu tür zararlara neden olur ve sonra ortaya biraz para atar, bu sorumluluk almak değildir.” dedi.

Arkadaşı sessiz kalmanın onu suç ortağı yapacağını söyledi ve ekledi “Sessiz kalmayı seçtiğinizde, evet, o sistemin bir parçası olursunuz”.

“GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUM”

Bu, Musk’ın şirketleriyle ilgili ilk suçlama değil.

Aralık 2021’de, Time’ın onu ‘Yılın Kişisi’ seçtiği hafta, SpaceX’te çalışan dört kadın Musk’ın CEO olduğu şirkette cinsel tacizle karşılaştıklarını söylediler. Biri, Ashley Kosak, stajyer iken erkek çalışanlar tarafından uygunsuz bir şekilde el yordamıyla ve dokunulduğunu anlatan bir makale yayınladı. Diğer üç kişi – biri gizlilik anlaşmasıyla bağlı olduğunu söyledi – New York Times’a yaşadıkları benzer olayları anlattı.

Bu raporlara yanıt olarak, SpaceX başkanı ve baş işletme görevlisi Gwynne Shotwell, şirket çapında bir e-posta gönderdi ve şunları söyledi: “Tacizin zamanında bildirilmesi, SpaceX’i çalışmak için harika bir yer olarak korumamızın anahtarıdır; yapamadıklarımızı düzeltemeyiz. SpaceX’in tüm taciz veya ayrımcılık iddialarını titizlikle araştıracağını ve politikamızın ihlal edildiğini tespit ettiğimizde hızlı ve uygun önlemleri alacağını” bildiririm.

Musk, yaşananlar konusunda şimdilik sessiz

Altı ayrı kadın , bir Tesla fabrikasında Cinsel Taciz iddiasıyla Musk’ın CEO olduğu Tesla’ya dava açtı. Fabrikadaki erkeklerin tacizlerini anlatan kadınlardan bazıları öne çıktıklarında kendilerine misilleme yapıldığını iddia etti…