Dört sezondur Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman’ın beşinci yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Burak Özçivit’in Osman Bey’e hayat verdiği dizinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman yeni sezondan ilk afişi de yayınlandı. Burak Özçivit’in son görüntüsüne yorum yağdı.
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman’ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümleri dört gözle beklenen dizinin beşinci sezon ilk afişi de yayınlandı.
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in yeni görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı.Ünlü oyuncu Özçivit’in yer aldığı afiş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; ‘Çok özledik’, ‘Bekliyoruz’, ‘Harika görünüyorsun’ gibi yorumlar yapıldı.