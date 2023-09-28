Burak Özçivit’in yeni görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı

Dört sezondur Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman’ın beşinci yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Burak Özçivit’in Osman Bey’e hayat verdiği dizinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman yeni sezondan ilk afişi de yayınlandı. Burak Özçivit’in son görüntüsüne yorum yağdı.