OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN SOĞUKKANLILIĞI BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

Karaman’da halk otobüsünde yaşanan bir olay, hem anne hem de yolcular için büyük bir panik anına sahne oldu. Nefes borusuna şeker kaçan 1 yaşındaki erkek bebek, otobüs şoförü Ahmet Kurnaz’ın yaptığı Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, pazar günü saat 13.05 sularında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi güzergâhında ilerleyen halk otobüsünde yaşandı. Annesiyle birlikte yolculuk eden 1 yaşındaki bebek, boğazına kaçan şeker nedeniyle nefessiz kaldı. Morarmaya başlayan bebeği fark eden annesi panikle yardım isterken, durumu dikiz aynasından gören şoför Ahmet Kurnaz hızla harekete geçti.

OTOBÜSÜ KENARA ÇEKTİ, HEIMLICH MANEVRASIYLA MÜDAHALE ETTİ

Olayı fark eder etmez otobüsü yol kenarına çeken Kurnaz, bebeğin annesinin kucağında morardığını ve nefes alamadığını gördü. İlk yardım eğitimi sayesinde ne yapması gerektiğini bilen şoför, Heimlich manevrasını uygulayarak bebeğin solunum yolunu açmaya çalıştı. Üçüncü ya da dördüncü denemede bebek yeniden nefes almaya başladı.

Olayın ardından kısa süreli bir rahatlama yaşanırken, bebek su verilerek sakinleştirildi. Yolcular ve anne, sürücüye teşekkür etti.

“BU İŞTE İLK YARDIM EĞİTİMİ ŞART” DEDİ

Evli ve bir çocuk babası olan şoför Ahmet Kurnaz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer o eğitimi almamış olsaydım ne yapacağımı bilemezdim. Her şoförün bu eğitimi alması gerekir” dedi. Belediyenin işe başlamadan önce verdiği ilk yardım eğitiminin bu olayda hayat kurtardığını belirtti.

TEŞEKKÜR BELGESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kurnaz, olay sonrası Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, soluk borusuna yabancı cisim kaçan bireylerin yaşamını kurtarmak amacıyla kullanılan temel ilk yardım tekniklerinden biridir. Karın boşluğuna yapılan ani ve güçlü baskı ile tıkanıklığın dışarı atılması sağlanır. Bu teknik özellikle sağlık personeli dışındaki bireyler için de hayati durumlarda uygulanabilecek önemli bir yöntemdir.