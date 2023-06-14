Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi’ye bakışları olay oldu

AÇIKLAMA YAPTI!

Muhabir Ecem Dinçkal, sosyal medyadaki yorumlar üzerine Twitter hesabından “Batshuayi’ye bakışıma yapılan aşkın olayım editlerinizi gördüm arkadaşlar Elbette başarılı ve kariyerli olduğu için hayranlık duymak mümkün ancak röportajın devamında sorduğum soruya da kulak verirseniz sevinirim. Sevgiler” açıklamasını yaptı.