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‘Sarıklı amiral’ davasında dikkat çeken savunma! ‘Atatürkçü subay olduğum için…’

‘Sarıklı amiral’ davasında dikkat çeken savunma! ‘Atatürkçü subay olduğum için…’
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13 Nisan 2023 - 10:38
‘Sarıklı amiral’ davasında savunması alınan Albay F.K, “Ben burada Atatürkçü bir subay olduğum için yargılanıyorum ve biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu, Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu” ifadelerini kullandı. Dava 16 Mayıs’a ertelendi.
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‘Sarıklı amiral’ davasında dikkat çeken savunma! ‘Atatürkçü subay olduğum için…’
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