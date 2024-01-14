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Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ocak 2024 - 15:32

2021 yılında Survıvor’a katılan ve yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker imaj değişikliği yaptı. Şeker’in son haline takipçilerinden beğeni yağdı.

Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu - Sayfa 1

Survivor 2021 sezonuna damga vuran isimlerden biri de İlayda Şeker olmuştu. Şeker, yarışma sonrası aşk yaşadığı İsmail Balaban ile evlilik kararı alarak birlikteliklerini resmiyete dökmüşlerdi.

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Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu - Sayfa 2

Şaşalı bir düğün ile evlenen ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık paylaşan İlayda Şeker şimdi de imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

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Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarını koyu renge çeviren İlayda Şeker yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Yeni haliyle adeta bambaşka biri olan Şeker’e sosyal medyada yorum yağdı.

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Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu - Sayfa 13
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Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu - Sayfa 17
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