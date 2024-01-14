Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

2021 yılında Survıvor’a katılan ve yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker imaj değişikliği yaptı. Şeker’in son haline takipçilerinden beğeni yağdı.
Survivor 2021 sezonuna damga vuran isimlerden biri de İlayda Şeker olmuştu. Şeker, yarışma sonrası aşk yaşadığı İsmail Balaban ile evlilik kararı alarak birlikteliklerini resmiyete dökmüşlerdi.
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Şaşalı bir düğün ile evlenen ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık paylaşan İlayda Şeker şimdi de imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarını koyu renge çeviren İlayda Şeker yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Yeni haliyle adeta bambaşka biri olan Şeker’e sosyal medyada yorum yağdı.
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