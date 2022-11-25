Reza adına paylaşımlar yapan hesabın “fake” olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir sosyal medyada Reza Zarrab olduğunu iddia ederek çeşitli mesajlar paylaşan kişinin tutarsız açıklamaları kendini ele verdi.

Hadise – Reza Zarrab yasak aşkının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından türeyen hesabın sahte olduğu, yaptığı yalan-yanlış paylaşımlarda anlaşıldı.

Zarrab olduğunu iddia eden kişi mesajlarından birinde ABD’deki hapishanede 6 gün kaldığını yazmıştı. Bu cümle onun Reza Zarrab olmadığının en büyük kanıtı oldu.

Çünkü Zarrab, hakkındaki pek çok suçtan dolayı tam 2 yıl boyunca hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hatta hapis yattığı dönem koğuş arkadaşı olan bir siyahiye tecavüz ettiği yolundaki haberler uzun dönem Türk ve ABD medyasını meşgul etmişti.

(Bu haberler Türk medyasında yer almıştır .)

Reza Zarrab’ın koğuş arkadaşı: Bana iki kez tecavüz etti

Rıza Sarraf aleyhinde, cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açılan dava sürüyor

Reza Zarrab‘ın Metropolitan Cezaevinde (MCC) bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in aleyhinde cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açtığı dava New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde sürüyor.

Zarrab, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürmüştü. Zarrab’ın, hakkında açılan davanın düşürülmesini talebini kabul eden hâkim Sholomo Hagler, Jaber’den mahkemeye yeniden başvuru yapmasını istemiş, yoksa davanın düşeceğine hükmetmişti.

Jaber, Sarraf hakkında aleyhine açtığı davadan vazgeçmedi. Verilen sürede mahkemeye dava açılması için yeni bir şikayet başvurusu yapan Jaber, mahkemeden Sarraf’ın davayla ilgili yapılacak seri duruşmalarda jüri karşısına çıkartılıp yargılanmasını ve tüm manevi zararlarının da tazminini istedi.

Amerikan’ın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre; Jaber, yeni dava başvuru dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti. 63 yaşındaki Fildişi Sahilli Jaber, Manhattan’da birlikte paylaştığı koğuşun kendisi için adeta bir işkence odasına dönüştüğünü, yaşlı ve ağır kanser hastası olduğunu belirterek, 35 yaşındaki bir kişiye direnemediğini iddia etti.

Jaber, “yaşadığı talihsiz olaylar sonrasında mesleki, kişisel itibarı ve kariyerinin tamamına zarar verildiğini, zihinsel açıdan zarar gördüğünü” öne sürdü. Jaber, Sarraf’ın, tüm parasal veya ekonomik zararları telafi etmesini, ayrıca açtığı bu davadaki avukat ücretlerinin de ödenmesini istedi.

Sarraf en geç 13 Şubat tarihine kadar savunmasını verecek

Geçtiğimiz günlerde Sarraf ve Jaber’in avukatları bir araya geldi. Sarraf’ın hakkında açılan davayla ilgili savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesi konusunda uzlaştı.

Avukatlar tarafından imzalanan uzlaşmaya göre, Sarraf eski koğuş arkadaşı Jaber’in, cinsel taciz ve tecavüz iddialarına yönelik savunmasını en geç 13 Şubat tarihine kadar mahkemeye sunacak.