Rekorlar üst üste geliyor!

Borsa İstanbul rekor serilerine devam ediyor. Türkiye’nin ekonomik anlamdaki güçlülüğü Borsa İstanbul’daki şirketlere de pozitif yansıyor. BİST son 7 ayda yüzde 42 oranında yükseliş kaydetti.

Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini hızla vermeye başladı. Türkiye ekonomisini üretim, istihdam ve ihracat sac ayakları üzerine oturtan program sayesinde şirketler güçlenmeye devam ediyor. İhracatta her ay yeni rekorlar görülürken sanayi üretimi tarafında da dünyanın önde gelen ülkelerine nazaran pozitif ayrışma sürüyor. Tüm bu etkilerin sonucu olarak da istihdam 31 milyon kişiye ulaşmış durumda.Son alınan ekonomik kararların pozitif etkisi Borsa İstanbul’a da yansıdı. Şirketler borsada güç kazanırken yatırımcılar da temettü geliri ve artan Hisse fiyatlarından nemalanıyorlar.Borsa İstanbul yılbaşından bugüne kadar kadar yüzde 42 oranında değerlendi. BİST’in en değerli şirketi ise 113 milyar lira Piyasa değeriyle Sasa Polyester oldu.Borsa İstanbul’a kote olan şirket sayı her hafta artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay verdiği halka arzlarla birlikte BİST’in piyasa değeri 3 trilyon liraya yaklaşmaya başladı.Uzmanlar Borsa İstanbul’da 3 bin puana doğru ilerleyişin devam edebileceğini ve yeni rekorların gelmesinin muhtemel olduğunu belirtti.Borsa İstanbul’da yukarı yöndeki tempo devam ediyor. Bir önceki zirve seviyesi olan 2684 bankacılık endeksinin desteğiyle kırıldı. Endeksin 2864 seviyesi üzerini mesken edinmesi halinde 2900 – 3000 bölgesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Elbette ki teknik olarak düzeltmelerin olmasını bekleriz. Düzeltmeler teknik yükselişin sürmesi açısından sağlıklıdır. Olası kar satışları alım fırsatı verebilir.Yılın başından bu yana dünyadan pozitif ayrışarak yüzde 46 getiri sağladık. Yüksek enflasyonist ortamda Borsa İstanbul’un talep görmeye devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, şu an ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Şimdiye kadar bilançosunu açıklayan şirketler küresel piyasalardaki zorlayıcı şartlara rağmen beklentiyi karşılayan finansallar açıkladılar. Bu da endeksi destekliyor. Bankacılık endeksinin 2230 seviyesi üzerini mesken edinmeye devam etmesi halinde endeksteki gücün korunmasına ve yeni rekorlar yazılmasına destek sağlayacaktır.

BIST100; 14 Temmuz’dan bu yana yüzde 14, son bir haftadır yüzde 7 yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Temel neden; tüm dünyada iyi gelen ikinci çeyrek karları ve global resesyon kaygılarının Fed’in faiz arıtırım hızını önce azaltması ve ardından gelecek yıl düşürmesi beklentisiydi.

Fed’in eylül ayında 50 ya da 75 baz puan artırması bekleniyor. Piyasalar tarafından resesyon fiyatlansa bile, Fed hala ekonominin sıcak olduğunu görüyor. Eylülde faiz artırımına kadar 2 istihdam ve 2 enflasyon verisi sadece 50 ya da 75 baz puan artışı belirleyecek. Bu nedenle bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları önemli olacak. 250 bin seviyelerinde beklenen istihdam, yüzde 5 seviyelerinde ücret artışları ile Fed’in 75 baz puan duruşunu değiştireceğini sanmıyorum. Bu nedenle yurt dışında yaşanan rahatlamanın, genel olarak enflasyonist endişelerin kırılması olarak fiyatlandırıyorum.

Temmuz ayında emtia, enerji ve gıda fiyatlarında dünyada sert düşüşler oldu. Resesyon beklentileri ve enflasyonist bekleyişlerin kırılması önemli rol oynadı. Yurt dışında risk alma iştahını enflasyonist bekleyişlerin kırılması ve uzun vadeli tahvil faizlerinin düşmesinin getirdiği bir rahatlama olarak yorumlayabiliriz; ama trend dönüşü olarak daha yorumlayamayız. Çünkü ekonomide yavaşlama esas üçüncü çeyrek rakamlarında etki edecek.

Gelelim Türkiye ve yurt dışında karlılıklara. İkinci çeyrek kar rakamları oldukça güçlü gerçekleşiyor ama alt kalemlere baktığımızda karın nakite dönüşün azaldığını hatta net nakit pozisyonlarının borca döndüğünü görüyoruz, işletme sermaye ihtiyacının doluluk yüksek stoklara karşın talebin aniden azalması aslında üçüncü çeyrek için iyi sinyaller değil. ABD’de iyi geçen kar sezonun yıl başından bu yana düşüşte güçlü bir tepki getiren unsur olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak; temmuz ve eylül arasında Fed’e yönelik beklentiler piyasalarda dalga oluşturmaya neden olacak. Fed’in şahin duruşu değişmediği için risk alma iştahında kalıcı bir toparlanma beklenmemeli. Ağustos’un ilk yarısının sonunda çeyrek kar sezonu bitecek. Bu nedenle bir 10 gün daha piyasalar iyimser havanın esmesini ama bunun kalıcı olmayacağını söyleyebilirim.

BIST100’de kısa vadeli yükselişin sınırlı kalmasını 2500-2600 arasına yeniden bu çizdiğimiz projeksiyon çerçevesinde olası olduğunu düşünüyorum.