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Aygün Aydın’dan İlginç Paylaşım

Aygün Aydın’dan İlginç Paylaşım
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17 Ekim 2021 - 13:05

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı’ya yönelik paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bir bebeği paylaşan Aydın “Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı” notuyla şoke etti.

Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi
Mynet’te yer alan habere göre; Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı. Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına “Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim” notunu düşen Aygün bu paylaşımı bir süre sonra sildi.
Hemen ardında bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise “DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış” notunu düştü.

 

Aygün’ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi. Çoğu takipçi Aydın’a “Senin tedavi olman lazım” yorumunda bulundu.
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